Ministerstvo školství vypsalo na podporu Ukrajinců dotace 1,4 miliardy Kč

Praha - Organizátoři kurzů češtiny a adaptačních skupin pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny mohou začít žádat ministerstvo školství o dotace na podporu svých aktivit. V programu pro ně bude 1,4 miliardy korun. Žadatelé se o peníze mohou hlásit do 31. května. Využít je mohou na kurzy a skupiny, které se pro ukrajinské děti budou konat do konce srpna. Ministerstvo o tom dnes informovalo na svém webu.

V dotačním programu na kurzy češtiny pro Ukrajince ve věku 14 až 18 let je podle úřadu k dispozici 150 milionů korun. Na adaptační skupiny, které budou zaměřené na děti od tří do 15 let, může jít 1,25 miliardy korun. Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) je možné, že se v případě potřeby peníze ještě navýší. "Výchozí alokace je 1,4 miliardy Kč, ale můžeme ji navýšit podle skutečných potřeb," uvedl. Žadatelé se budou hlásit o dotace administrativně jednoduchou formou šablon, dodal.

Peníze na kurzy češtiny mohou získat veřejné vysoké školy a školská zařízení zapsaná v rejstříku, kraje a obce či městské části hlavního města Prahy. Podporu na provoz adaptačních skupin mohou obdržet navíc i příspěvkové a nestátní neziskové organizace.

Vláda ke konci března schválila na začlenění ukrajinských žáků do škol do letošního srpna zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun. Gazdík tehdy řekl, že peníze budou potřeba na zařazení dětí do běžných tříd, adaptační skupiny pro mateřské a základní školy a kurzy češtiny pro školáky i ukrajinské učitele. Minulý týden bylo podle ministra v ČR registrováno 125.000 ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do 18 let. Uprchlíci mají povinnost se do 90 dnů přihlásit k povinné školní docházce.

Sněmovna v první polovině března schválila rozpočet ministerstva školství ve výši 249,6 miliardy korun.