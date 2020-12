Ministerstvo pomůže kamionům uvízlým v Británii, udělí výjimky

Praha - Ministerstvo dopravy v rámci svých možností pomůže českým řidičům kamionů, kteří uvízli na britsko-francouzských hranicích. ČTK to večer řekl mluvčí úřadu František Jemelka. Ministerstvo podle něj udělí výjimky na velké týdenní přestávky, které by mohly bránit dojezdu domů, když už jsou řidiči nedaleko.

"Aby řidiči neuvízli třeba na německo-českých hranicích z důvodu odpočinku v autě či týdenního odpočinku a mohli dojet domů co nejdříve na svátky, dáme výjimku pro tyto případy, která bude platit mezi 24. prosincem a 23. lednem," uvedl mluvčí.

Řidiči podle něj samozřejmě dál musí dbát na bezpečnost a dodržovat i tak například bezpečnostní přestávky. "Hodně řidičů teď spalo ve frontách v kabinách, neměl by to tedy být problém. V případě dalších komplikací můžou řidiči týdenní odpočinek posunout. Poslední opatření je umožnění neustálého čerpání zkráceného odpočinku, to je devíti hodin namísto 11," uvedl Jemelka.

Ministerstvo dopravy podle něj také jednalo s ministerstvem vnitra o možnosti, aby tito řidiči do 27.prosince následně mohli dojet do cíle na českém území. "Policie bude posuzovat vždy konkrétní případ a míru jeho společenské škodlivosti. Bude brát v potaz i specifickou situaci v Evropě způsobenou koronavirem a fakt, že daný řidič mohl v některé z evropských zemí kvůli koronaviru uvíznout," dodal mluvčí.

Na hranicích s Velkou Británií z obou stran uvízly stovky českých kamionů. Hranice uzavřela Francie a další státy po tomto víkendu, kdy se na Britských ostrovech začala nekontrolovaně šířit nová mutace koronaviru. Ta je údajně až 70krát nakažlivější než jiné varianty. V úterý Francie souhlasila se znovuotevřením hranice, podmínkou pro její překročení je však negativní test na koronavirus.

Od poledne je možné se vrátit letecky z Británie, nutný je test

Od středečního poledne je možné vrátit se letecky z Británie do České republiky. Cestující musí před nástupem do letadla předložit negativní antigenní nebo PCR test na koronavirus provedený v Británii. Po příletu dál platí domácí karanténa, druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech. Na twitteru to oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

České aerolinie podle své mluvčí Vlaďky Dufkové dnes v 19:00 místního času vypraví speciální let z Londýna do Prahy. Letadlo by mělo v Praze přistát po 22:00. "Jednosměrná letenka na let OK 651 by měla být dostupná v našem rezervačním systému," řekla ČTK mluvčí. Prodej letenek je k dispozici na webu www.csa.cz.

Česká republika zastavila lety z Británie od pondělního poledne. Lety rušily i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, která byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny. Už od neděle musí lidé přijíždějící z Británie do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.

"Po domluvě i v rámci Evropské unie došlo k tomu, že Česká republika od dnešního poledne umožní lety z Velké Británie pro občany České republiky a další rezidenty z Evropské unie, držitele dlouhodobého víza, případně cizince tranzitující přes Českou republiku, a to za podmínek, že ještě na půdě Spojeného království podstoupí test. Když ten bude negativní, tak následně po návratu budou v domácí karanténě a mezi pátým až sedmým dnem podstoupí PCR test," uvedl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Letiště Praha podle mluvčí Kateřiny Pavlíkové čeká na oficiální znění nového opatření ministerstva zdravotnictví, které bude lety z Velké Británie do ČR upravovat a stanoví také konkrétní podmínky pro cestující. "Jakmile bude zveřejněno přesné znění, budeme informovat všechny dopravce i cestující. Záleží však primárně na vyhodnocení a rozhodnutí letecké společnosti, zdali vypraví nějaké další lety ještě před vánočními svátky a kolik letů z destinací ve Velké Británii budou dopravci nabízet v dalších dnech," řekla ČTK.

Cestující z Británie by měli sledovat aktuální nabídku letů na webech dopravců. Zároveň je také důležité, aby vyplnili před odletem povinný Příjezdový formulář. U odbavení všech letů, stejně jako u letů z Velké Británie, kontroluje dodržování platných podmínek při překračování státních hranic cizinecká policie.

Podmínku předložení testu podle Petříčka zavedla v noci také Francie pro pozemní cesty přes kanál La Manche. "Chceme, aby Francie umožnila průjezd přes své území, zejména pro řidiče kamionů," uvedl ministr. Kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením stály od pondělí na hranicích s Británií stovky českých kamionů. Ztráty dopravci odhadují v řádu milionů korun.

Lidé, kteří strávili v Británii alespoň 24 hodin, po návratu povinně nastupují do karantény. Týká se všech cestujících, kteří přicestovali z Británie do ČR od nedělních 15:30. Pátý až sedmý den po příjezdu do Česka podstoupí PCR test na nemoc covid-19. Když bude test negativní, karanténa jim skončí. V opačném případě bude domácí izolace trvat deset dní.