Ministerstvo pokročí s vyhlášením Národního parku Křivoklátsko

Praha - Ministerstvo životního prostředí v nejbližší době zahájí proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko ve středních Čechách. V tiskové zprávě oznámilo, že park by se měl rozkládat na 16 procentech nejcennějšího území nynější Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Měl by lépe chránit tamní rozmanité lesy, skály, údolí, kaňon Berounky či desítky ohrožených rostlin a zvířat. Přispět má také k rozvoji celého regionu. Podle oslovených starostek obcí, kterých se vyhlášení parku dotkne, je ale stávající ochrana území dostatečná a zvýšený turistický ruch nebude přínosem pro přírodu ani pro místní obyvatele.

Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko si vláda napsala do programového prohlášení. Myšlenku už dříve podpořilo zastupitelstvo Středočeského kraje, které ministerstvo životního prostředí vyzvalo k přípravě jeho vyhlášení. Kraj už začal na konci minulého roku jednat s obcemi, jichž se vyhlášení národního parku dotkne.

"Jde o nebývale pestrý a k tomu největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR s velkou rozmanitostí přírody. Vznik národního parku znamená i významný krok k vytvoření podmínek pro lepší ochranu tohoto území, zejména lesních porostů, ale samozřejmě i rozkvět obcí v regionu," uvedlo ministerstvo.

Starostka Karlovy Vsi na Rakovnicku Iveta Kohoutová byla dnešním oznámením ministerstva překvapena, podle ní zatím nebyla k vyhlášení NP žádná oficiální schůzka. Právě také sečetla výsledky místní ankety, v níž se 103 obyvatel vyslovilo proti vyhlášení parku, dva byli proti a jeden neví. V obci žije podle jejích webových stránek 137 lidí. "Zastupitelstvo obce k tomu dnes přijme usnesení, že odmítáme vyhlášení NP Křivoklátsko," uvedla Kohoutová. Podle ní národní park vstoupí do místního venkovského života a zvýšený turismus znamená vyšší dopravní zátěž, více odpadků, ale nikoliv vyšší ochranu přírody.

Zahájení procesu vyhlašování považuje trochu za podraz starostka Křivoklátu Libuše Vokounová. "My bychom potřebovali, aby sem jezdilo méně turistů," řekla dnes ČTK. Podle ní jde o kulturní lesy, které vytvářely generace lesníků, ne lesy původní, a nový status by přírodě nijak neprospěl. Případné vyhlášení parku by podle starostky odnesli především místní obyvatelé a důsledkem by byl odliv trvale bydlících lidí.

Naopak vedení Středočeského kraje krok ministerstva životního prostředí jednoznačně vítá, podle hejtmanství právě status národního parku poskytuje území nejvyšší stupeň ochrany. "Středočeský kraj dlouhodobě usiluje o to, aby zmíněné přírodní území bylo maximálně chráněno a unikátní příroda tak zachována pro další generace. Současně je však pro nás v této oblasti velmi důležitá komunikace s obcemi a občany, a to včetně vypořádání jejich připomínek," odpověděl na dotaz ČTK mluvčí kraje David Šíma.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) soudí, že kvalitně vyhlášený národní park může být přínosem nejen pro ochranu cenné přírody, ale je stimulem k sociálnímu a ekonomickému rozvoji regionu, a tím ke zlepšení podmínek pro život místních občanů. "Obce jsou ze zákona přímo vtaženy do dění v národních parcích, jejich zástupci se jako členové rady parku přímo podílejí na rozhodování o správě území. Vím, že přírodu nelze dobře chránit bez lidí, kteří v daném území žijí," uvedla ministryně.

Hubáčková je připravena na debatu s místní samosprávou i občany a chápe, že se lidé mohou obávat novot a změn. Hodlá se vydat do obcí, kterých se má vyhlášení parku přímo dotknout, mluvit s jejich obyvateli a vysvětlovat jim případné nejasnosti a výhrady.

Vyhlášení národního parku podle MŽP neznamená omezení pohybu veřejnosti. Případné usměrnění pohybu návštěvníků se řeší klidovými územími, které se ale vyhlašují v dohodě se samosprávami a radou národního parku.

Nyní úřad dopracuje podkladové materiály, vlastní návrh pak čeká legislativní proces, který má být ukončen schválením zákona.