Uherské Hradiště - Ministerstvo obrany chce poslat na Ukrajinu materiál protichemické ochrany v hodnotě zhruba osmi milionů korun. Ve středu by se tím měla zabývat vláda, řekla novinářům při návštěvě Zlínského kraje ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Po jednání se zástupci České zbrojovky v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku navíc uvedla, že zbrojařský podnik nebude po ministerstvu požadovat náhradu škody za desítky miliony korun kvůli zrušení zakázky na pořízení balistických vest z roku 2015.

Česká vláda zatím Ukrajině poskytla vojenský materiál za více než 3,5 miliardy korun, prakticky při každém jednání vládního kabinetu se podle ministryně tato částka zvyšuje. "Jedná se o takzvaný nepotřebný materiál, který zejména pochází ze skladů naší armády. Teď na vládu ve středu nesu další materiál, opět nemohu prozrazovat detaily. Snad vám můžu pouze říct, že tentokrát jde o nějaký materiál protichemické ochrany," řekla Černochová.

Vojenský materiál má hodnotu asi osm milionů korun. "Ale opět je to nepotřebný materiál, takže to není, že bychom teďka osm milionů korun vynakládali, ale jsou to vlastně účetní ceny toho nepotřebného majetku," uvedla ministryně.

Uvítala rozhodnutí České zbrojovky dále neuplatňovat požadavek na náhradu škody ve věci zrušení zakázky na pořízení balistických vest z roku 2015, která podle rozhodnutí Městského soudu v Praze z roku 2019 měla být způsobena nesprávným postupem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

"Jsem ráda, že jsme se s Českou zbrojovkou dohodli na tom, že se ukončí spor, který ještě vznikl za pana ministra (obrany Martina) Stropnického (ANO), kdy tam probíhaly žaloby a mohli bychom jako ministerstvo obrany být souzeni o nějakou náhradu škody. Došlo k dohodě, že zbrojovka nebude na ministerstvu obrany uplatňovat žádnou náhradu škody, za což moc děkuju," řekla Černochová.

Ministerstvo obrany vytvoří pracovní skupinu, která bude mít za úkol zlepšit činnost Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. "Resort obrany vnímáme jako našeho významného strategického partnera. Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat akvizičním procesem, je dobrou zprávou pro všechny společnosti, které tímto procesem procházejí," uvedl generální ředitel České zbrojovky Jan Zajíc.

Česká zbrojovka zvítězila před sedmi lety v tendru na dodávku 2291 neprůstřelných vest pro českou armádu zhruba za 68 milionů korun. Dodávky doprovázely spory mezi ministerstvem a firmou o kontrole výroby vest, kvůli kterým nebylo zboží dodáno. Ministerstvo chtělo po firmě vysokou pokutu, Česká zbrojovka naopak kritizovala postup úředníků. Ministerstvo obrany od smlouvy odstoupilo a záležitost skončila u soudu, který rozhodl ve prospěch České zbrojovky a odstoupení od smlouvy zrušil. Ministerstvo ale mezitím nakoupilo balistické vesty u jiných dodavatelů.