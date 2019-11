Ministerstvo nezjistilo k Dalíkovu zaměstnání nic nestandardního

Praha - Ministerstvo spravedlnosti zatím nezjistilo žádné nestandardní skutečnosti ohledně zaměstnávání odsouzených ve Věznici Znojmo. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Ministerstvo zkontrolovalo situaci ve věznici poté, co média ve čtvrtek informovala o tom, že odsouzený lobbista Marek Dalík docházel pracovat do znojemského penzionu.

Mediální informace ministerstvo podle Řepky prověřovalo od dnešních časných ranních hodin. Ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) o zaměstnávání vězňů ve znojemské věznici také informoval generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal, a to v rámci porady vedení.

"Dnešní kontrola doposud neobjevila žádné nestandardní skutečnosti. Další šetření ze strany ministerstva pokračuje a bude vyhodnoceno," sdělil mluvčí.

Řepka zrekapituloval, že znojemský penzion U Císaře Zikmunda zaměstnal od roku 2007 celkem 46 vězňů a že tam většinou současně pracovali jeden až dva odsouzení.

"Kontrola zaměstnaných odsouzených ze strany Vězeňské služby probíhala nejméně jedenkrát týdně, a to namátkově v různých časových intervalech a různými zaměstnanci. Během kontrol Vězeňská služba ČR, stejně jako Generální inspekce bezpečnostních sborů či krajské státní zastupitelství, nezjistila žádná pochybení," konstatoval Řepka.

Dále uvedl, že Dalík byl při každém odchodu a příchodu do věznice podroben dechové zkoušce na alkohol, vždy s negativním výsledkem. Na pracovišti trávil standardní dobu, tedy 8,5 hodiny. Mimo pracovní dobu se zdržoval ve věznici v cele s dalšími šesti odsouzenými.

Dalíka, který byl odsouzen k pěti letům vězení za podvod při nákupu obrněných transportérů Pandur pro českou armádu, soud v pondělí podmíněně propustil na svobodu. Někdejší tajemník premiéra Mirka Topolánka si tak za mřížemi odpykal polovinu trestu.

Aktuální zájem médií o jeho pracovní zařazení ve věznici dnes Dalík okomentoval pro web Neovlivní.cz. "Myslel jsem, že když jsem trest přijal, řádně i půlku odpykal a teď jsem byl za standardních podmínek propuštěný na podmínku, budu mít pokoj," uvedl muž, který chce nyní žít ve svém domě ve Francii a v ČR plánuje rozvíjet svou firmu zaměřenou na development.

"Byla to každodenní práce, která začíná úklidem, přes drobné opravy, rekonstrukce toalet nebo koupelen. Dělali jsme také fasádu," popsal náplň své pracovní činnosti v penzionu.

Dalík dále řekl, že o zařazení na venkovní pracoviště nežádal a že předtím strávil celkem 13 měsíců jen ve věznici. Podle něj chodí ven pracovat všichni vězni, kteří k tomu splňují kritéria. "Bohužel můj obličej už je natolik známý, že kdybych tam dělal něco, co bych dělat neměl, určitě by se našel někdo, kdo by to tak nenechal. Kromě toho bych to nikdy nedělal. Třeba i proto, že bych si tím mohl ohrozit podmínečné propuštění," dodal.