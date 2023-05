Ministerstvo navrhlo zákon umožňující pružnější financování kulturních institucí

Praha - Ministerstvo kultury připravilo návrh zákona o veřejných kulturních institucích, který by měl umožnit jejich víceleté plánování a vícezdrojové financování. Zákon by měl pomoci kulturním institucím mimo jiné v pružnějším hospodaření. Cílem normy je větší stabilita kulturních institucí. V polovině letošního roku jeho návrh předloží do připomínkového řízení vládě, nabýt účinnosti by měl k 1. červenci 2024. Novináře o tom dnes informoval ministr kultury Martin Baxa (ODS).

"Zákon o veřejné instituci v kultuře se u nás řeší už mnoho let a přesto, že už jej několik vlád v minulosti slibovalo, nebyl doposud přijat. Přitom jde o důležitou právní normu, která by kulturním institucím mnohé zjednodušila a pomohla jim v dalším rozvoji. Zvýší jejich autonomii v oblasti dlouhodobého plánování. Vícezdrojové financování prospěje zejména kulturním institucím v regionech, například městské divadlo by mohl významně podporovat i kraj. Žádná z kulturních institucí ale nebude nucena k nové právní subjektivitě, vše bude na bázi dobrovolnosti," uvedl ministr kultury Baxa.

Zákon o veřejných kulturních institucích by měl zavést nový druh právnické osoby pro oblast poskytování veřejných kulturních služeb. Zakotví veřejnou kulturní instituci jako zvláštní typ ústavu představující alternativu ke stávajícím příspěvkovým organizacím.

Může být založena státem, krajem nebo obcí. Transformace stávajících příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituce bude ze strany zřizovatelů dobrovolná. Nadále se počítá i se zachováním právní formy příspěvkových organizací, o které musí pečovat stát ze zákona. Nejvyšším orgánem veřejné kulturní instituce bude správní rada, kterou jmenuje zakladatel, statutárním orgánem bude ředitel volený správní radou, kontrolním orgánem pak dozorčí rada rovněž jmenovaná zakladatelem.

Ministerstvo připravilo návrh zákona s využitím vyhodnocení a podkladů Asociace profesionálních divadel. Spolupracovalo na něm s ministerstvem financí i se zástupci odborné veřejnosti. Potřeba zákona je ukotvena i v programovém prohlášení vlády.