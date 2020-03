Ministerstvo nařídilo omezit zbytnou zdravotní péči

Praha - Ministerstvo zdravotnictví nařídilo nemocnicím od úterý 17. března omezit zbytnou zdravotní péči, například plánované operace nebo vyšetření, která lze odložit. Mají nechat kapacity volné pro pacienty s nemocí COVID-19, informoval úřad v tiskové zprávě. Pro pacienty s koronavirem budou připraveny pražská Nemocnice na Homolce a brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním jednání vlády.

"Tímto opatřením připravujeme kapacity nemocnic na očekávané pacienty s koronavirem. Velmi doufám, že nebudou potřeba, nicméně připravenost nemocnic je naprosto klíčová a my nic nepodceňujeme. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zvládání dopadů infekce na území České republiky," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Velká část nemocnic v Praze i v regionech už péči z těchto důvodů omezila. Pacienty v ambulancích přeobjednávají nebo s nimi konzultují po telefonu či internetu, naplánované operace ruší nebo přesouvají na později. Například ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze bylo omezení zhruba o 70 procent.

Podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky je v Česku 194 nemocnic akutní a následné péče. Z celkem 60.328 lůžek je akutní péče poskytovaná na zhruba 48.000 lůžkách. Na 10.000 obyvatel ČR je necelých 57 lůžek akutní a následné péče. Kraje zřizují asi 38 procent lůžek, města necelých osm procent. Ve státem řízených nemocnicích pracuje asi 20 procent z celkem zhruba 50.000 lékařů a zubařů a téměř 25 procent nelékařských zdravotníků. Dalších 20 procent lékařů a 29 procent zdravotníků pracuje v krajských nemocnicích.

Péči o pacienty s nemocí COVID-19 se zatím věnují zejména infekční oddělení nemocnic, kterých je v Česku 17. Většina lidí z 344 nakažených má mírný průběh a pobývá v domácí karanténě. Z hospitalizovaných jsou tři lidé ve vážném stavu. K nejčastějším komplikacím nákazy patří zápal plic a syndrom akutní dechové tísně, které mohou vyžadovat léčbu kyslíkem, takzvanou oxygenoterapii, a plicní ventilátory. Těch je v Česku asi 3500, zhruba 60 procent je v současné době obsazeno jinými pacienty, například po úrazech nebo s jinými nemocemi.

Nemocné koronavirem budou ošetřovat na Homolce a U svaté Anny

Pro pacienty s koronavirem budou připraveny do zhruba týdne až dvou pražská Nemocnice na Homolce a brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny. Chystají tam lůžka s ventilátory, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním jednání vlády. Podle něj chce vláda zabránit tomu, aby se nákaza rozšířila do nemocnic, jako se to stalo v Itálii. Jedná také s výrobci plicních ventilátorů o dodávce 150 nových, jak se na zakázce vláda dohodla minulý týden. Vojenská nemocnice v Těchoníně se stovkou dalších lůžek může být spuštěna do dvanácti hodin, dodal.

Dosud se o nemocné starají pražská Nemocnice na Bulovce a vybrané krajské nemocnice. Ty se stát snaží přednostně vybavit ochrannými pomůckami.

Ve speciálně připravených nemocnicích by podle premiéra mělo být tři sta lůžek. "Tyhle dvě nemocnice by mohly mít kapacitu až 300 lůžek," uvedl. K přípravě dvou speciálních nemocnic se v úterý uskuteční jednání na ministerstvu zdravotnictví. Ministr zdravotnictví dnes také vydal výzvu k poskytovatelům péče, aby odložili neakutní péči. Ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba novinářům odpoledne řekl, se nyní nemocnice musejí domluvit na postupné organizaci kroků, které k tomu povedou. Od sv. Anny budou jiné typy pacientů přemístěny.

Homolku a svatou Annu lékaři vybrali kvůli jejich blízkosti s dalšími zařízeními, kam mohou být jejich pacienti převezeni. Z Homolky budou přemístěni do nemocnice v Motole, v Brně se pacienti z celé svaté Anny přestěhují do FN Brno. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula novinářům řekl, že proces změny je záležitostí jednoho až dvou týdnů. Je třeba například připravit přívod kyslíku s specializovaným lůžkům, připravit organizaci provozu.

Vojenská nemocnice v Těchoníně může být uvedena do chodu během dvanácti hodin. "Zaktivovat Těchonín je jednoduché, je to otázka personálu, který tam musí najet," uvedl Prymula.