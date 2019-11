Praha - Ministerstvo financí dnes zveřejní nové odhady vývoje ekonomiky. V dosavadní prognóze aktualizované v srpnu ministerstvo letos počítá s růstem ekonomiky o 2,4 procenta a příští rok o 2,2 procenta. Loni ekonomika stoupla o tři procenta.

Česká národní banka v aktuální srpnové prognóze očekává letos růst české ekonomiky o 2,6 procenta a příští rok o 2,9 procenta. Banka přitom dnes také zveřejní nové aktualizované odhady vývoje ekonomiky.

MF dnes také zveřejní fiskální výhled, který se věnuje odhadům vývoje veřejných financí. Podle odhadů úřadu v dokumentaci k návrhu státního rozpočtu na příští rok by přebytek veřejných financí měl letos klesnout na 0,3 procenta HDP. Příští rok by pak měl být 0,4 procenta HDP. Podíl vládního dluhu na HDP by měl letos klesnout na 31,3 procenta HDP a příští rok na 30,7 procenta HDP. Podle údajů Českého statistického úřadu z října veřejné finance loni vykázaly přebytek 1,1 procenta HDP a dluh 32,55 procenta HDP.