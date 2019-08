Ministerstva chtějí zjednodušit podnikání podporou i daněmi

Praha - Ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu chtějí usnadnit začátek podnikání, podpořit rodinné firmy, zjednodušit daňový systém odstraněním výjimek, snížit DPH nebo zavést pro podnikatele paušální daň. Opatření vyplývají z tzv. živnostenského balíčku s desaterem záměrů, o kterém na tiskové konferenci informovali ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Některá z navrhovaných opatření již byla schválena nebo zavedena, jde například o zvýšení limitu ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu z jednoho milionu na dva miliony korun nebo o zavedení jednotné databáze formulářů. Další opatření chystá MF například v rámci novely zákona o evidenci tržeb nebo plánované změny daňových zákonů a s tím spojené odstranění výjimek nebo zavedení stravenkového paušálu.

Podle Schillerové ministerstvo chce vstřícné daňové prostředí pro osm milionů daňových poplatníků. "Proto se nyní ministerstvo financí plně soustřeďuje na komplex opatření, které tento ambiciózní cíl naplní. Jde zejména o zavedení jediné platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč," uvedla.

V rámci jedné platby podnikatelé s obratem do jednoho milionu korun ročně již nebudou muset přiznávat daň z příjmu a odvody na třech různých formulářích, nově k zaplacení poslouží jedna paušální platba. Sníží se tak podle ministerstev administrativa a nebude třeba platit za účetní služby. Opatření by mělo začít platit v roce 2021.

V příštím roce MF plánuje snížit DPH na stravovací služby z 15 procent na deset procent a DPH na odborné služby z 21 procent nebo 15 procent na deset procent, a to v souvislosti projednávanou novelou zákona o evidenci tržeb.

K případnému rušení daňových výjimek Schillerová uvedla, že tato vláda nikdy nezruší slevu na děti nebo slevu na poplatníka. "Ale jsou jiné oblasti, kde by výjimky měly být redukovány nebo zrušeny. Nelze ale říci, že to bude většina zavedených výjimek," uvedla ministryně. Analýze by měla být podrobena podle ní zhruba třetina výjimek.

Mezi další plány patří zavádět nové zákony s dopadem na podnikání jen dvakrát ročně, a to k 1. lednu nebo 1. červnu. Dále by mělo být možné formuláře pro podnikatele vyplňovat elektronicky prostřednictvím interaktivních souborů nebo online aplikací. Ministerstva také plánují omezení statistických šetření vyžadovaných po podnikatelích nebo jednodušší jednání se stavebním úřadem.

"Je logicky mou prioritou, aby se v maximální možné míře sdílela data a informace, které si stát může zajistit sám, aby státní správa i samospráva využily v první řadě svých možností a nepřenášely povinnosti na podnikatele. Proto jsme připravili živnostenský balíček, tedy jakési podnikatelské desatero, které má firmám a živnostníkům usnadnit život. Týká se mimo jiné rodinných firem, startu podnikání, legislativy, daní, formulářů, statistik, ale také exekucí či stavebního řízení," uvedl Havlíček.

Dále upozornil, že v ČR je v současnosti přes jeden milion aktivních osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), což je podle něj nejvyšší číslo za posledních deset let. "Balíček je mířen spíše na menší podnikatele," dodal Havlíček.

Celý soubor opatření je podle Havlíčka zveřejněn na serveru BusinessInfo, kde bude možné online sledovat, jak vláda jednotlivá opatření plní.

Na značnou byrokracii si čeští podnikatelé dlouhodobě stěžují. Na sněmu Hospodářské komory ČR letos v květnu řekl prezident komory Vladimír Dlouhý, že podmínky pro podnikání v Česku se v posledním roce dál zhoršily. Uvedl, že podnikatelé chtějí od vlády, aby vytvářela poctivé a slušné podmínky pro podnikání a odstraňovala překážky. Dodal, že v posledních měsících ho častěji napadá spíše věta: "Alespoň nám neházejte klacky pod nohy".