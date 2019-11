Ministerští úředníci kritizují návrh stavebního zákona

Praha - Návrh nového stavebního zákona kritizují i samotní úředníci ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které za návrh zodpovídá. Uvedl to dnes Respekt.cz na základě dopisu, který zmínění úředníci zaslali ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (za ANO). Podle úředníků jsou některé části návrhu v rozporu s cílem vzniku zákona, kterým je zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Dostálová v odpovědi na dopis vytkla podle serveru úředníkům, že si stěžují na konkrétní body zákona ještě před vznikem finální verze návrhu. Zároveň ale své podřízené kritizuje, že si nestěžovali už dříve.

Za dopisem ze 3. října stojí podle serveru experti z odboru územního plánování MMR. "Naším úmyslem není brojit proti rekodifikaci jako celku, považujeme však za svoji služební povinnost upozornit na to, že některé trendy návrhu zákona se rozcházejí s cílem rekodifikace, tedy snahou o zjednodušení a zrychlení, kterou podporujeme," napsali úředníci. "Zároveň některé neuvážené kroky mohou narušit stabilitu systému a vést k opačnému efektu, než který je očekáván. Domníváme se, že navrhované změny rovněž mohou přinést veřejným rozpočtům enormní zátěž, která nebyla předem očekávána ani vyčíslena," uvedli dále.

Podle dopisu úředníků třeba nový zákon zavádí nové pojmy, instituty nebo procesy, aniž by bylo prověřeno, zda jsou potřeba. Řada ustanovení návrhu je také podle nich konfliktních nebo pochybných, což může do budoucna vyústit v nákladné spory a ohrožení čerpání dotací. Dále nový zákon zavádí kompenzace, které mohou vést ke spekulativním nákupům pozemků, a neřeší prolínání působností v územním plánování, píší úředníci.

Ministryně Dostálová svým podřízeným odpověděla 24. října. Nejprve jim vytkla, že kritizovali pracovní verzi zákona a nepočkali až na ucelenou verzi určenou k připomínkovému řízení. V ní už podle ní nejsou některé kritizované body ve znění zmiňovaném úředníky. Zároveň ale kritizuje úředníky, že si nestěžovali již dříve. Vyjádření úředníků v dopise označila Dostálová za proklamace, které nejsou založené na faktech. Autoři dopisu podle ministryně vytrhávají některé body návrhu zákona a jiné pomíjejí.

Ředitel odboru územního plánování na MMR Roman Vodný si ale nedávno na semináři ve Sněmovně stěžoval, že úředníci ministerstva ztrácí nad přípravou stavebního zákona kontrolu. Vedení MMR totiž část tvorby zákona přenechalo na starosti Hospodářské komoře ČR. "Musím říci, že poslední verze, která nám byla předložena, byla od kolegů z Hospodářské komory. A bohužel přišla s tím, že regulační plán (stanovující podmínky využití pozemků, jejich umístění a přístupů ke stavbám, pozn. red.) vůbec jako nástroj nebude," řekl Vodný poslancům na konci října podle serveru Seznam Zprávy. "Je to úplný nesmysl, protože naši zaměstnanci vedou všechny pracovní skupiny," řekla tehdy Dostálová serveru.

Jednání o budoucí podobě zákona se podle zdrojů blízkých MMR pravidelně účastní za Hospodářskou komoru ČR zástupci developerů, uvedly Seznam Zprávy. Respekt.cz zase již dříve napsal, že na psaní záměru stavebního zákona, ale i vzniku kladného stanoviska legislativní rady vlády k záměru se podílela za Hospodářskou komoru advokátní kancelář Havel & Partners, jejímiž klienty byla v minulosti řada developerů a firem ze stavebnictví.

Věcný návrh nového stavebního zákona schválila v červnu vláda, zákon by měl platit od roku 2021. Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení. Podle MMR, které zákon předkládá, by se mělo povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na jeden rok. Podle kritiků ale zákon nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, a otevírá prostor pro korupci.