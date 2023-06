Ministerská změna definice znásilnění není vhodná, míní advokát i Piráti

Praha - Varianty nové definice znásilnění, které připravilo ministerstvo spravedlnosti, nejsou vhodné - mimo jiné proto, že do dané problematiky nevnášejí jasno. Myslí si to advokát Daniel Bartoň, který se ve své praxi zabývá případy sexuálního násilí. Podle něj by byla vhodnější definice znásilnění založená na chybějícím souhlasu. Také pirátská poslankyně Klára Kocmanová dnes novinářům řekla, že souhlasná varianta by obětem poskytla lepší ochranu.

„Varianty předložené ministerstvem spravedlnosti nejsou dobré, protože problematiku příliš neprojasňují,“ uvedl Bartoň. Upozornil na to, že po navrhovaném přidání dalšího trestného činu – nesouhlasného pohlavního styku vedle znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku – by přibyla další možnost, kam sexuální násilí podřadit, což by vedlo k ještě větším a zejména delším právním bitvám u soudů než nyní. U souhlasné varianty by podle něj naopak odpadla řada dohadů. „Orgány činné v trestním řízení by se primárně zabývaly tím, zda oběť dala souhlas,“ popsal.

„Neznamená to, že bude snazší prokázat znásilnění u soudu. Ale policií budou od počátku kladeny jiné otázky - oběť nebude muset odpovídat na to, co udělala, aby činu zabránila, ale na to, zda souhlasila,“ navázala Kocmanová.

Ministerstvo spravedlnosti počítá s tím, že by oběť sexuálního násilí musela projevit nesouhlas se sexuálním aktem. Bartoň s Kocmanovou ale oba poukázali na to, že by to pro oběť bylo zbytečně zatěžující a že oběť této trestné činnosti často nedokáže svou vůli projevit. Může ji postihnout paralýza, tedy takzvané „zamrznutí“. „Časté jsou i případy vztahového násilí, kdy se oběť nebrání, neboť z minulosti ví, že by to situaci zhoršilo či bylo více bolestivé. Nebo třeba proto, že vedle v místnosti jsou děti,“ upozornila poslankyně.

Právě případy paralýzy podle Bartoně současné znění trestního zákoníku nepokrývá. „Za mě nyní sítem propadává spousta případů, které by propadávat neměly. Například oběť, která opakovaně řekne, že nechce, aby jí pachatel sahal na prsa,“ zmínil.

Piráti prosazují, aby se sex bez souhlasu považoval za znásilnění. Kocmanová dnes odmítla, že by to s sebou neslo nebezpečí zneužití této varianty například k pomstě – zkušenosti ze zahraničí tomu podle ní nenasvědčují. „Souhlasná definice je opředena řadou mýtů. Papír se souhlasem samozřejmě potřeba nebude. Stejně tak se neruší presumpce neviny,“ ujistila. Bartoň doplnil, že ani při souhlasné variantě by nebylo možné spáchat znásilnění nedbalostní formou – byl by nutný úmysl, a to buď přímý, nebo nepřímý.

Souhlasná varianta má podle Kocmanové podporu i předsedkyně sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťány Malé (ANO). O ministerských variantách budou sněmovní frakce diskutovat s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) 27. června. Kocmanová doufá, že účastníci debaty se domluví - ať už na souhlasné variantě, nebo na kompromisu. „Když nedojdeme k nějaké shodě, zase se to celé odloží,“ varovala. Podle ní je velice pravděpodobné, že pokud shoda nenastane, budou chtít někteří poslanci předložit vlastní návrh. Míní ale, že vhodnější by bylo, aby věc vzešla z ministerstva spravedlnosti a měla podporu vlády. Bartoň k tomu poznamenal, že návrhy nepřipravené ministerstvy mají méně kvalitní zdůvodnění, která jsou ale pro soudy potřebná pro zodpovězení interpretačních otázek při aplikaci právní úpravy. „Pokud změna má mít efekt, je potřeba kvalitní důvodová zpráva,“ uzavřel.