Minisérie Černobyl zabodovala na udílení britských cen BAFTA

Londýn - Minisérie Černobyl od televizní stanice Sky Atlantic na pátečním udílení televizních cen britské filmové a televizní akademie (BAFTA) dostala ocenění za nejlepší minisérii a herec Jared Harris, který ztvárnil sovětského vědce Valerije Legasova, vedoucího vyšetřovací komise černobylské havárie, dostal cenu za nejlepšího herce v hlavní roli. Ocenění za nejlepší herečku dostala Glenda Jacksonová, uvedla BBC.

Pro Jacksonovou to byla první televizní role za 27 let. Oscarová herečka si ve snímku Elizabeth is Missing (Alžběta se ztratila) zahrála stárnoucí ženu s demencí. Jacksonová, která byla nominována na cenu BAFTA naposledy v roce 1974, uvedla, že je "naprosto ohromená", píše BBC.

Letošní udílení se kvůli koronaviru konalo v uzavřeném studiu a umělci ocenění přijímali virtuálně. Moderátor Richard Ayoade o netradičních podmínkách letošní akce žertoval. "Škoda, že musela nastat pandemie, aby byly nastoleny ty nejzákladnější parametry osobního prostoru," řekl v úvodu.

Herec Idris Elba dostal zvláštní ocenění za své dílo a prosazování rozmanitosti a nových talentů. Ocenění získala i celé řada dalších snímků včetně dokumentu Leaving Neverland (Odchod z Neverlandu), ve kterém dva Jacksonovi někdejší blízcí přátelé Wade Robson a James Safechuck otevřeně promluvili o tom, že je král popu jako děti dlouhá léta sexuálně zneužíval.

Britská filmová a televizní akademie byla založena v roce 1947 a udílí televizní ceny od roku 1955.

Přehled držitelů televizních cen BAFTA za rok 2020:

Nejlepší seriál: Černobyl

Režie: Johan Renck - Černobyl

Herec v hlavní roli: Jared Harris - Černobyl

Herečka v hlavní roli: Glenda Jacksonová - Elizabeth is Missing (Alžběta se ztratila)

Herec ve vedlejší roli: Will Sharpe - Giri / Haji

Herečka ve vedlejší roli: Naomi Ackieová - The End of the F---ing World

Dokument: The Last Survivors

Neanglicky mluvený seriál: Když nás vidí - When They See Us (USA) - režie Ava DuVernayová

Scénář: Jesse Armstrong - Boj o moc (Succession)

Hudba: Hildur Gudnadóttirová - Černobyl

Zvuk: Černobyl

Kostýmy: Odile Dicksová-Mireauxová - Černobyl

Masky: Loz (Laura) Schiavoová - Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders)

Střih: Černobyl - Simon Smith, Jinx Godfrey

Vycházející hvězda: Scenáristka Aisling Bea (Aisling O'Sullivanová) - This Way Up