Minářovo hnutí chce do konce března 100.000 podpisů, má čtvrtinu

Praha - Do konce března chce hnutí bývalého předsedy spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře Lidé PRO získat 100.000 podpisů. Řekl to na dnešním on-line sjezdu Strany zelených. Dosud jich od začátku prosince nasbíralo zhruba 26.730. Při představení projektu Minář uvedl, že hnutí chce nasbírat půl milionu podpisů, aby kandidovalo v podzimních sněmovních volbách. Zeleným Minář poděkoval za to, že desítky let usilují o politiku, jež prosazuje aktivní a zodpovědný přístup k přírodě, celé krajině, společnosti i správě věcí veřejných. Se Stranou zelených chce vést dialog o tom, jak prosadit politiku, která Česko zachová v co nejlepším stavu.

"Chceme do konce března sebrat 100.000 podpisů. Když se tohle povede, věřím, že se celý projekt mnohem víc rozjede," řekl Minář. Koronavirová epidemie hnutí podle něj situaci ztěžuje. Ambicí hnutí Lidé PRO je podle něj oslovit co nejvíc lidí, které neoslovuje současná opozice. Chce k volbám přivést co nejvíce obvyklých nevoličů, zklamaných či nerozhodnutých lidí. Bez toho podle něj stěží vznikne stabilní vláda. Do voleb nechce Lidé PRO jít za každou cenu, ale jen v případě poptávky. Nechce tříštit politické spektrum dalším malým subjektem, uvedl Minář.

S Minářem v hnutí spolupracuje například bývalý ředitel protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka nebo náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Mezi poradci hnutí jsou předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová či bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu a někdejší senátorka Eliška Wagnerová. Podporovateli hnutí jsou podle webu bývalý premiér a předseda Senátu Petr Pithart či pražská radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Po nasbírání prvních 100.000 podpisů hnutí avizuje přípravu plánu pro Česko, po dalších 100.000 ustavující sjezd, následně při 300.000 signatářích přípravu přímé volby. Prostřecnitvím webu mohou lidé hnutí podpořit finančním příspěvkem na transparentní účet.

Z vedení Milionu chvilek Minář odešel koncem září, vystoupil z něj 5. října. Jeho nástupce Benjamin Roll oznámil, že spolek je bytostně občanská iniciativa rostoucí zdola a jako taková nikdy nebude kandidovat ve volbách. Podle politologů by nová Minářova politická strana mohla oslabit opozici.

Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo ANO. Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje premiéra Andreje Babiše (ANO) mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Předloni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí.