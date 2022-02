Mimořádné otevření Hrabalovy chaty v Kersku si nenechalo ujít skoro 1000 lidí

Hradištko (Nymbursko) - O dnešní mimořádné otevření chaty spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku byl velký zájem, na prohlídku dorazilo skoro 1000 lidí. Před chatou se tvořily dlouhé fronty, pořadatelé museli kvůli velkému zájmu dokonce prodloužit návštěvní dobu. Od 10:00 do 16:00 si chatu prohlédlo 950 lidí a po ukončení prohlídek ještě dalších deset návštěvníků, řekl ČTK historik Polabského muzea Pavel Fojtík.

Veřejnost měla možnost se do chaty, kde spisovatel žil a psal své knihy, podívat poprvé od chvíle, kdy ji koupil Středočeský kraj. Zpřístupněna byla při příležitosti výročí Hrabalovy smrti, od níž ve čtvrtek uplynulo 25 let.

Kolem 09:30, tedy půl hodiny před otevřením, postávalo před chatou kolem 60 lidí. O hodinu později jich bylo ve frontě asi 200. Čekali na pozemku i na příjezdové cestě. Chata měla být původně otevřená do 16:00, nakonec se ale dovnitř dostali i lidé, kteří čekali venku po návštěvní době. "Předpokládali jsme, že zájem bude velký, ale tohle nás překvapilo," uvedl Fojtík.

Objekt je zatím ve stavu, v jakém ho opustili předchozí majitelé. Na konci března 2024 by se v něm měla otevřít expozice, jež připomene spisovatelův život a tvorbu i jeho vztah k rekreační osadě Kersko, která je součástí obce Hradištko na Nymbursku.

Návštěvníci si při dnešním mimořádném otevření mohli prohlédnout i původní nábytek ze spisovatelovy pozůstalosti, o němž se donedávna nevědělo. Zástupci muzea ho našli při přebírání chaty v garáži. V přízemí chaty jsou skříně, truhly a stůl, které ukazují fotografie původního interiéru. V prvním patře v takzvané vechtrovně je knihovna s desítkami Hrabalových knih.

Středočeský kraj odkoupil chatu koncem loňského roku za 9,9 milionu korun. Díky vyjednávání snížil původní cenu téměř 12 milionů Kč a podepsal memorandum s ministerstvem kultury o spolupráci při provozu budoucí expozice. Za kraj se o ni bude starat Polabské muzeum, jehož součástí je Vlastivědné muzeum v Nymburce, které dlouhodobě spravuje stálou expozici Bohumila Hrabala.

Část z nymburské expozice, zejména předměty pocházející přímo z chaty, se vrátí do původních prostor v Kersku. Mezi vystavenými exponáty by mohly být například Hrabalovy psací stroje, akumulační kamna a jízdní kolo. O přesné podobě expozice v chatě, včetně toho, do jakého časového období prostor stylizují, chtějí zástupci muzea rozhodnout letos.

Bohumil Hrabal (1914 až 1997) na chatě provedl v letech 1967 až 1970 stavební úpravy, nechal přistavět horní patro s ateliérem. Zejména v 70. letech minulého století zde napsal většinu svých knih. Před smrtí objekt daroval synovi svého souseda, který zde dostavěl koupelnu a kuchyň a objekt vlastnil až do loňského roku. Chatu bude zatím kraj otevírat veřejnosti jen při výjimečným příležitostech, letos ještě během tradiční letní akce Hrabalovo Kersko.