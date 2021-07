Milwaukee vyhrálo nad Atlantou a sahá po finále NBA

Milwaukee - Skvělý vstup do zápasu přinesl basketbalistům Milwaukee vítězství 123:112 nad Atlantou a vedení v semifinálové sérii 3:2 na zápasy. Jediná výhra tak dělí Bucks od postupu do finále NBA, kde byli naposledy v roce 1974. Oba celky postrádaly své hlavní hvězdy, Milwaukee však dokázalo Janise Adetokunba skvěle nahradit. Čtyři hráči Bucks měli 22 a více bodů, nejlepším střelcem byl Brook Lopez, který si 33 body vytvořil osobní maximum v play off.

Zatímco minule si Atlanta bez zraněného rozehrávače Trae Younga věděla rady, tentokrát vůbec nezvládla vstup do zápasu a po sedmi minutách prohrávala 10:30. Pak ji sice pozvedli střídající hráči Cam Reddish a Danilo Gallinari, ale v zápase už se přiblížila maximálně na šest bodů. Milwaukee si vedení pohlídalo zejména díky výrazné dominanci pod košem, odkud dalo o 30 bodů více než Hawks.

Dařilo se především Lopezovi, pro něhož to byl střelecky třetí nejlepší zápas v dresu Bucks. Trefil 14 z 18 střel. Khris Middleton přidal 26 bodů, 13 doskoků a 8 asistencí, Jrue Holiday měl 25 bodů a 13 asistencí a Bobby Portis nahradil zraněného Adetokunba 22 body.

"Odvedli jsme opravdu dobrou práci. Každý chtěl skórovat, všichni jsme byli nebezpeční a to je pak pro obranu soupeře velmi těžké," řekl Lopez. "Byli mnohem fyzičtější. Rychle nám zasadili ránu do brady a my se už nevzpamatovali," použil trenér Atlanty Nate McMillan přirovnání z boxu.

Za Atlantu dal 28 bodů Bogdan Bogdanovič, který trefil 7 ze 16 trojek. Gallinari a Collins přidali po 19 bodech. Šestý zápas je na programu v sobotu v Atlantě.

Finále Východní konference play off NBA - 5. zápas: Milwaukee - Atlanta 123:112, stav série 3:2.