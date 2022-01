Milostivé léto pro dlužníky končí, mohlo by se zopakovat

Praha - Takzvané milostivé léto pro dlužníky dnes po třech měsících končí. Cílem akce bylo umožnit lidem zbavit se exekucí na dluhy u veřejných institucí, a to bez penále, úroků a dalších plateb. Po zaplacení původní dlužné částky neboli jistiny a 908 korun exekutorovi se exekuční řízení uzavře. Koaliční politici už oznámili, že by se milostivé léto mohlo od září ještě na tři měsíce zopakovat.

Podle údajů exekutorské komory bylo loni na konci října v Česku celkem 4,58 milionu exekucí. Mělo je 711.900 dlužníků. Kolik z nich mohlo milostivého léta využít a také to udělalo, není zatím jasné. Komora uvedla, že údaje by měla mít v březnu.

Milostivé léto prosadili loni poslanci. Podle odhadů by díky tříměsíčnímu oddlužovacímu projektu mohla skončit až třetina exekucí a dluhu by se mohla zbavit až polovina dlužníků, uvedl už dřív jeden z autorů, poslanec opozičního hnutí ANO Patrik Nacher. Tento týden se ale na twitteru zmínil o menším zájmu o milostivé léto. Podle dalšího z autorů, šéfa poslaneckého klubu lidovců Marka Výborného situaci zkomplikovalo třeba prudké zdražení energií. Lidé museli hradit vysoké faktury a nemohli peníze využít na splacení jistiny. Jasné zpočátku nebylo ani to, jestli penále a úroky odpustí zdravotní pojišťovny. Objevily se i stížnosti na průtahy při vyřizování. Exekutorská komora ale odmítla, že by exekutoři oddlužovací akci brzdili.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) tento týden řekl, že by se od září do listopadu mohlo milostivé léto ještě zopakovat. Vládní koalice na tom má shodu. Ministerstvo spravedlnosti a koaliční politici o nastavení pravidel budou debatovat s opozicí, dluhovými poradci i exekutorskou komorou. Ta pro exekutory pro podzimní akci žádá vyšší odměnu než nynějších 908 korun. Podle Blažka se o částce bude jednat, nepřekročí ale dvojnásobek.

Poslanci jsou přesvědčení o tom, že milostivé léto je přínosné nejen pro dlužníky, ale i pro věřitele. Dlužníkům se sice odpustí penále a úroky, původní dluh ale musejí splatit. Věřitelé zas dostanou zpět alespoň část peněz, které se jim vymáhat nedařilo. Do akce se tak zapojily i některé banky či úvěrové společnosti. Některým zadluženým v nouzi pomohli se splacením jistiny dárci.