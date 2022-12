Milost pro obchodníky s ayahuaskou může podle soudu narušit důvěru v justici

Ostrava - Milost, kterou prezident Miloš Zeman udělil v listopadu třem odsouzeným za nelegální obchody s psychotropním nápojem peruánských šamanů ayahuasca, může podle Krajského soudu v Ostravě narušit důvěru občanů v soudnictví. ČTK to dnes řekl předseda soudu Petr Novák. Osmileté tresty vězení v případu dostali polští manželé Jaroslaw a Karolina Kordysovi, s podmínkou od soudu odešel Petr Kanawka, který se podílel na dovozu nápoje ayahuasca z odvaru z lián z Peru. Milost prezident udělil na základě žádosti ministra spravedlnosti Petra Blažka (ODS).

Novák v prohlášení uvedl, že Krajský soud v Ostravě považuje za nešťastné, když vláda na jedné straně stanoví trestnost určitého jednání, na straně druhé se zasazuje o udělení milosti pro toho, kdo se takového jednání dopouští. "A to nikoliv z nevědomosti, ale úmyslně, vědomě protiprávně, dlouhodobě, ve značném rozsahu a se značným ziskem. Takový stav citelně odporuje zásadám, na nichž je postaveno trestní soudnictví právního státu," uvedl Novák v prohlášení. Dodal, že navíc taková milost velmi důrazně narušuje důvěru občanů v soudnictví.

Soud podle Nováka zcela respektuje pravomoc prezidenta republiky udělit komukoli milost z důvodů, které sám považuje za významné. V tomto případě soudu vadí spíše odůvodnění samotné milosti. Zeman podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka vzal při svém rozhodnutí v úvahu především nepřiměřenou výši trestů, která neodpovídá míře společenské nebezpečnosti omilostněných skutků.

"Soud je ale při rozhodování o trestní odpovědnosti osob vázán zákonem, tedy je povinen bez dalšího respektovat platnou právní úpravu," doplnil Novák. V prohlášení, které má ČTK k dispozici, uvedl, že rozsudek byl vynesen podle platné zákonné úpravy. Vycházel z toho, že látka, kterou nápoj obsahuje, je na seznamu psychotropních látek, kam jej zařadila vláda svým nařízením.

Podnět k posouzení žádosti o milost Zemanovi předložil ministr spravedlnosti Blažek. O milost pro manžele dříve prezidenta požádal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Trojice odsouzených byla potrestána za nelegální obchody s psychotropním nápojem nepřiměřeně přísně, uvedl už dříve Blažek na twitteru.

Trojice si podle obžaloby od roku 2015 do předloňského října nechávala z Peru posílat koncentrát nápoje ayahuasca, který obsahuje v Česku zakázanou halucinogenní látku DMT. Nápoj využívají údajně už 5000 let k rituálním účelům šamani v peruánské džungli. Převážně v Česku pak obžalovaní pořádali pro zahraniční klientelu rituály, při kterých jim nápoj s drogou podávali. Do Česka podle soudu postupně dostali přes 200 kilogramů koncentrátu, ze kterého naředěním získali asi 300 litrů nápoje.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil označil tresty za exemplární, český přístup k podobným kauzám by se měl podle něj přehodnotit. Vobořil i další experti na protidrogovou politiku prosazují dekriminalizaci užívání. Ayahuascu lze podle odborníků považovat za psychedelikum. Mění smyslové vnímání, vnímání času i myšlení a zesiluje emoční prožívání. Nápoj se připravuje z liány banisteriopsis caapi, používají ho amazonští domorodci. Ve 20. století vznikly církve užívající ayahuascu jako svátost.

Zeman před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Jako podmínky si stanovil to, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí. Tyto zásady několikrát nesplnil, omilostnil například doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.