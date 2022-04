Miliony včel zahynuly kvůli horku během přepravy letadlem na Aljašku

Atlanta/Anchorage (USA) - Pět milionů včel cestovalo letadlem na Aljašku, kde je chtěli místní farmáři použít k opylování jablečných sadů. Pravidelně používaný let přes Seattle byl ale přetížený, a tak aerolinie zásilku včel poslaly přes Atlantu. Kvůli zpoždění ale užitečný hmyz strávil několik hodin v bednách přímo na přistávací dráze a většina včel uhynula, píše The New York Times.

Když Sarah McElreaová dorazila na letiště v Anchorage, aby si vyzvedla 200 beden plných včel, které si nechala poslat ze Sacramenta, čekalo ji nemilé překvapení. Zásilka o celkové váze asi 350 kilogramů na ni nečekala na letišti v Anchorage na Aljašce, ale byla v Atlantě v americkém státě Georgia, prakticky na opačném konci USA. Tamní kolegové včelaři se rychle vypravili na letiště, aby se pokusili obsah zásilky zachránit, ovšem neúspěšně.

Převoz včel je poměrně náročná operace. Včely musí být po cestě krmeny, obvykle cukrovou vodou, a musí být celou dobu v chladu. Na Aljašku se musí dovážet, protože to není jejich přirozené prostředí. Ovocné stromy a další rostliny zde dříve opylovaly jiné druhy hmyzu, ale pesticidy je téměř vyhubily. Místní zemědělci tak teď závisí na kočovných včelařích, kteří přivezou své roje k polím nebo sadům a nechají je opylovat.

McElreaová mluví o "plýtvání a naprosté tragédii". "Lidé si neuvědomují, jak moc jsme jako druh závislí na opylování včelami."

Aerolinky Delta Airlines se včelařce omluvily za "nešťastnou situaci". Podle mluvčí společnosti společnost zajistila, aby se podobné události už v budoucnu nestávaly. McElreaové však omluva nestačí, žádá také odškodné za zásilku v ceně 48.000 dolarů (1,12 milionu korun).

Stromy na Aljašce je navzdory nešťastné smrti těchto včel nutné opylovat. a tak se McElreaová chce vydat pro další zásilku dodávkou. Cesta ze Sacramenta do Seattlu jí autem zabere asi 13 hodin. Ze Seattlu do Anchorage pak poletí tři a půl hodiny přímým letem spolu se svými svěřenkyněmi.