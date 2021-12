Milion posilujících dávek vakcíny zdravotníci podali za posledních 20 dní

Praha - Za posledních 20 dní zdravotníci aplikovali přes milion posilujících dávek vakcíny proti covidu-19. V pondělí si pro ni přišlo také více než 9300 lidí ve věku 30 až 44 let, pro které se od toho dne zkrátila lhůta ze šesti na pět měsíců po druhé dávce. Vyplývá to z denních dat o očkování, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví. Za pondělí se navíc dalších 114.000 lidí k očkování posilující dávkou registrovalo na webu ministerstva. Z nich 90.000 bylo ve věkové skupině, pro kterou se lhůta zkrátila, uvedli na twitteru zástupci projektu Chytrá karanténa.

Třetí dávku očkování má zhruba třetina ze všech 6,6 milionu lidí, kteří mají ukončené očkování. Jde asi o pětinu české populace. Podle odborníků přeočkování chrání lépe před vážným průběhem i u nové varianty koronaviru omikron, která se podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) i v Česku šíří komunitně.

Doporučili také zkrátit lhůtu pro její podání z dosavadních šesti na pět měsíců. Před odchodem vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) nastavila pro přeočkování harmonogram, který měl zabránit náporu na očkovací místa. Od prosince měli po pěti měsících nárok na třetí vakcínu lidé nad 60 let, od 17. prosince pak nad 45 let. Před Vánocemi pak nová vláda Petra Fialy (ODS) přeočkování urychlila pro lidi nad 30 let. Proč se nemohou dříve očkovat i nejmladší dospělí, ministerstvo zdravotnictví na dotaz ČTK zatím nesdělilo.

V pondělí, které bylo prvním dnem po této změně, zdravotníci podali přes 60.000 dávek očkování. Zhruba 47.000 z nich byly posilující třetí dávky, nově zahájilo očkování asi 3600 osob. Nejvíc posilujících dávek bylo první den po svátcích podáno v Praze (9444) a Jihomoravském kraji (5380). Více lidí než ve věkové skupině, pro kterou se pravidla změnila, se ale přišlo v pondělí očkovat mezi lidmi ve věku 45 až 49 let. Celkem jich dorazilo téměř 10.000.

Vůbec nejvíc posilujících dávek v pondělí podalo očkovací centrum v Praze v kongresovém centru (1905) a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (1480), která provozuje také očkovací centrum v obchodním domě Kotva. Více než 900 posilujících dávek podala v pondělí také Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze-Krči nebo Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Do očkovacího centra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v obchodním centru na Chodově přišlo pro vakcínu 840 lidí.

Největší zájem tak byl o očkovací centra, kde se lidé nemuseli předem registrovat, ale bylo tam možné si vystát na očkování frontu. Z mimopražských naočkovaly třetí dávkou přes 500 lidí v pondělí také obě brněnské fakultní nemocnice nebo nemocnice v Karlových Varech, Liberci, Havlíčkově Brodě, Havířově, Táboře, České Lípě, Kladně nebo Opavě.

Dva týdny mohou rodiče nechat očkovat proti covidu-19 také menší děti ve věku 12 až 15 let. Vakcínu s třetinovou sílou proti očkování dospělých dostalo do pondělí 10.164 z nich. Prozatím nejvíc bylo očkováno v úterý 21. prosince, v pondělí přibyla další tisícovka. Celkem je dětí v tomto věku přes 800.000. Z osob mladších 18 let bylo dosud očkováno více než 315.000, u dětí ve věku 5 až 11 let je to 1,5 procenta, u 12 až 15 let 46,7 procenta.

Podle denní tiskové zprávy o očkování už vakcinaci podstoupilo nebo je k ní registrováno asi 64,4 procenta kompletní české populace. Z evropských zemí je to podle dostupných dat v horní části spodní poloviny. Nejvíce plně očkovaných mají Portugalsko (89,3 %), Malta (84,3 %) a Island (82,6 procenta). Vyšší proočkovanost je obecně v západních a severních evropských zemích, naopak nejmenší ve východních. Ze sousedních má nejvyšší proočkovanost Rakousko (70,9 %), Německo má 70,2 procenta. Naopak na Slovensku a v Polsku je proočkovanost nižší než v ČR.

van mha