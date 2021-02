Milion chvilek upozornil masopustní akcí v Praze na kauzy vlády

Praha - Z pražského Strahova vyjela po poledni kolona alegoricky vyzdobených aut na masopustní jízdu Prahou. Akci zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii, uvedl, že tak chtěl upozornit na různé kauzy současné vlády. Nápisy na vozech poukazovaly například na dosud nevyjasněný případ otrávené řeky Bečvy nebo dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, kde vláda nevyloučila jako dodavatele ruské firmy. Organizátoři zároveň chtěli lidem připomenout, že na podzim budou volby do Sněmovny.

Na parkovišti u Stadionu Evžena Rošického na Strahově se kolem poledne sjelo podle odhadu organizátorů i zpravodajky ČTK kolem 300 aut. Většina byla ozdobena karikaturami premiéra Andreje Babiše (ANO) a nápisy, jako například "Nechceme stát jako krachující firmu" či "Rok změny". Jedno auto mělo na střeše připevněného kostlivce na židli s červenou kšiltovkou a nápisem "Nikdy neodstoupím, nikdy. Nech si to všichni zapamatují," který odkazuje na starší premiérův výrok. Další pak mělo třeba černou rakev s českou vlajkou a věncem s nápisem "Čau lidi". Krátce po 13:00 se kolona vydala na jízdu směrem na Letnou přes Nábřeží Edvarda Beneše na Smíchov a kolem Petřína zpět na Strahov.

Podle předsedy spolku Milionu chvilek pro demokracii Benjamina Rolla vláda v současné epidemické situaci selhává a premiér přitom obohacuje své podniky o státní peníze. "Masopust je období nejen veselých oslav, ale také ironického zesměšnění mocných. A tak chceme touto alegorickou jízdou vyjádřit svůj protest a obavy," řekl.

To, že Sněmovna v pátek neprodloužila nouzový stav, je podle Rolla další ukázka neschopnosti řízení ČR. Odpovědnost, za to nese premiér, který se nechtěl domluvit na spolupráci s opozicí, míní. "Chápu, že opozice nechce dávat další bianco šek vládě, aby si mohla dělat, co chce," řekl ČTK Roll.

Cestou z krize podle něj může být hlasování lidí ve volbách. Účastníky akce ve své úvodní řeči vyzval, aby se snažili přesvědčit hlavně mladé, že je třeba k volbám přijít. "Za osm měsíců u voleb bude jedinečná příležitost při jízdě otočit volantem naší republiky a směřovat ke změně k lepšímu," uvedl. Za důležité považuje, aby veřejnoprávní média zůstala svobodná a nikdo na ně nevyvíjel politický tlak. V květnu pak chce spolek zveřejnit výzvu k demokratickým stranám, aby po volbách nepřistoupily k vládní spolupráci s hnutím ANO, komunisty nebo extremisty.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo ANO. Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje premiéra Babiše, podle spolku je premiér ve střetu zájmů a nedodržuje volební sliby. Předloni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí.

Loni na přelomu září a října ze spolku odešel bývalý předseda Mikuláš Minář, který založil nové hnutí Lidé PRO, se kterým chce kandidovat v podzimních volbách. Roll potom oznámil, že Milion chvilek je bytostně občanská iniciativa rostoucí zdola a jako taková ve volbách nikdy kandidovat nebude.