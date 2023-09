Milík: Ideální scénář? Vyhrát Zlatou přilbu a pak si v klidu popřemýšlet, co dál

Pardubice - Loni po bojovném výkonu vydřel plochodrážník Václav Milík na Zlaté přilbě v Pardubicích druhé místo, když ho ve finálové jízdě porazil Brit Daniel Bewley. Zkompletoval tak medailové pozice v tradičním závodě a věřil, že před dalším ročníkem prožije více než povedenou sezonu. Místo toho se ocitl na pomyslné horské dráze. V rozhovoru s ČTK se zmínil o velké touze po zopakování triumfu z roku 2017, který by mu dodal klid na práci přes zimu a v přípravě na další sezonu.

"Loni mi to těsně uteklo, takže nelze říct, že bych byl spokojený s druhým místem. Když už jste ve finále, chcete prostě vyhrát. Chci se znovu dostat do finále, opravit tu chybu z loňska a dojet si zase pro první místo, protože triumf na Zlaté přilbě je pro mě jakožto Pardubáka obrovský úspěch. Snad přijde hodně diváků a bude zase dobrá atmosféra," řekl s vidinou nedělního klání ve Svítkově.

"Tahle sezona je taková jako na houpačce. Nedaří se mi zrovna super, tak by bylo ideálním scénářem vyhrát Zlatou přilbu a pak se nad tím už v klidu trochu pozastavit a snažit se to celé dělat o něco lépe," dodal Milík.

Se svými zkušenostmi už ale třicetiletý závodník dobře ví, že je třeba jít za úspěchem pokorně po malých krůčcích. "Jako každý rok je potřeba se nejprve dostat do semifinále, aby člověk mohl vůbec zabojovat o finálovou účast. A když se dostanu do finále, bude to velký úspěch. Loni jsem neměl vůbec dobrý začátek, ale zároveň jsem neskládal zbraně a v tom finále mi to jelo potom nádherně. Jen škoda, že jsem tehdy neměl o trošičku lepší start. Ale sotva jsem se do toho finále dostal, měl jsem proto vnější startovní pozici," připomněl Milík.

Sezona pro něho byla na psychiku hodně náročná. Zejména v období po domácím závodě Grand Prix v mistrovství světa byl hodně dole.

"Ještě se to pořád nějak táhne, i když je to teď v porovnání s tehdejší situací o hodně lepší. Nechal jsem si úplně předělat motory a jedu úplně jiné nastavení. Stávalo se však, že jsem byl rychlejší na dráze, ale zase nebyly až tak dobré starty, takže se to celé úplně otočilo. Budu muset po sezoně popřemýšlet, co a jak. A udělat všechno jinak, protože do něčeho podobného už se v sezoně nechci dostat. Když to člověku nejede a necítí, že na to má, je to na psychiku docela těžké. Potřebuju jít do příští sezony s čistou hlavou," zdůraznil Milík.

"Měl jsem spoustu závodů, v nichž jsem vyhrál čtyři starty z pěti, ale do cíle přijížděl druhý, třetí, někdy i poslední, což mě absolutně drásá, protože úspěch na ploché dráze dělají starty. A s dobrým startem nelze jízdy prohrávat. Je to pak těžké, když nemáte rychlost. Motáme pak nastavením, pak mám zase horší starty a jsem rychlý na dráze... Nedaří se mi to skloubit úplně dohromady," přemítal Milík.

Spoléhá na období závodní přestávky, kdy bude na vše mnohem více času. "Přes zimu si musím nastavit cíle a jít si pak za nimi s vědomím, že mám stoprocentně dobré motorky, abych nemusel přemýšlet nad těmi věcmi okolo ve smyslu proč, co a jak," konstatoval Milík. "Jak už jsem říkal dříve - i když je plochá dráha zároveň moje práce, potřebuju se i bavit tím, co dělám. Jezdit v klidu. Když cítím v hlavě ten velký tlak, tak se mi to ne vždy daří s tím vědomím, že musím. Sám dobře vím, že to pak není vůbec dobře," přitakal Milík.

Řešením nebyl ani nový motor, který koupil právě po závodě Grand Prix v Praze. "To se vůbec neosvědčilo," řekl. Jeden důležitý poznatek však s lidmi, jež má kolem sebe, získal. "Dráhy se teď dělají kvůli bezpečnosti tvrdé. Moje motory na to byly až zbytečně silné a jejich síla se špatně přenášela na tu dráhu. Takže jsme si nechali udělat o něco slabší motory a ty se dají lépe nastavit do určitých podmínek na tvrdé dráze," řekl Milík.