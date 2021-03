Miliardář Petr Kellner zemřel při nehodě vrtulníku na Aljašce

Praha - Český miliardář a podnikatel Petr Kellner v sobotu zemřel při nehodě vrtulníku v aljašských horách. Informaci zahraničních médií o tragickém úmrtí šestapadesátiletého podnikatele ČTK potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Pohřeb se bude konat v úzkém rodinném kruhu. Mluvčí zároveň požádala, aby všichni respektovali soukromí Kellnerovy rodiny.

"Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera," uvedla Tkadlecová.

Důvody nehody, při níž zahynulo pět lidí, jsou předmětem vyšetřování, dodala mluvčí. Podle aljašské policie je mezi oběťmi leteckého neštěstí kromě Kellnera i padesátiletý Benjamin Larochaix. Kromě nich zemřeli také dva z místních průvodců a pilot vrtulníku, jeden člověk přežil a je ve vážném stavu v nemocnici.

PodleinformacíThe New York Times se vrtulník vezoucí skupinu lyžařů zřítil v blízkosti ledovce Knik na Aljašce. Předpokládá se, že se skupina chtěla v horách věnovat heliskiingu, tedy lyžování, při němž jsou lyžaři vysazeni z vrtulníku. Jde o extrémní sport, při němž je jen malý prostor pro chyby. V posledních letech se stal magnetem pro všechny, kdo hledají nový způsob vzrušení. Ve výroční zprávě PPF za rok 2012 se Kellner objevil nafotografii, kde sjíždí hory na snowboardu.

Kellner byl majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládal 98,93 procenta PPF. Kellnera už 15 let řadí časopis Forbes mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhaduje na 293 miliard korun.

Záchranáři těla zajistili v neděli odpoledne. Aljašská policie pak na svém webu informovala, že mezi oběťmi leteckého neštěstí je 56letý muž jménem Petr Kellner z České republiky. Mezi mrtvými je podle policie i další muž z Čech, padesátiletý Benjamin Larochaix. Při pádu zahynuli i další tři lidé včetně pilota, jeden člověk je ve vážném, ale stabilizovaném stavu v péči nemocnice v Anchorage.

Vrtulník se šestičlennou skupinou se zřítil v blízkosti ledovce Knik jihovýchodně od městečka Palmer. Předpokládá se, že skupina se v oblasti věnovala heliskiingu, tedy extrémnímu sportu, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Příčina pádu stroje Airbus AS350B3 patřícího společnosti Soloy Helicopters z aljašského města Wasilla se stále vyšetřuje.

O možném pádu stroje se aljašští státní policisté dozvěděli v sobotu ve 22:00 místního času, když vrtulník nedorazil na místo přistání a svědci viděli trosky v oblasti ledovce Knik. Na místo ihned vyslali záchranářský tým, který konstatoval úmrtí pěti lidí a nalezl jediného přeživšího.

"Je to oblast s velmi prudkými svahy, terén je pokrytý sněhem, přibližně kolem 5000, 6000 stop (nad mořem; okolo 1700 m. n. m.; pozn. ČTK),"citovalweb Anchorage Daily News Clinta Johnsona z amerického národního úřadu pro dopravní bezpečnost NTSB.

Aljašské úřady už o úmrtích informovaly pozůstalé. K tragické události vydala prohlášení i chata Tordrillo Mountain Lodge, kde byli Kellner a další ubytovaní. "Za 17 let, co tyto akce provozujeme, je to poprvé, co musíme čelit takové události," uvedli s tím, že Kellner byl jejich častým hostem a přítelem.

Uvedená chata leží v oblasti, která je mekkou lyžování a snowboardingu ve volném terénu. Týdenní pobyt s dopravou ve vrtulníku nabízí Tordrillo Mountain Lodge za 15.000 dolarů (330.000 Kč) na osobu. V pohoří Tordrillo Mountains například před několika lety se svým týmemnatáčelalegenda snowboardingu Travis Rice.

Kellner, jehož jmění loni časopis Forbes vyčíslil na 293 miliard korun, zálibu v ježdění na snowboardu v minulosti zmínil v rozhovoru pro deník MF DNES. Vyfocený na snowboardu se objevil také v roce 2013 ve výroční zprávě skupiny PPF.

Jak píše NYT, při heliskiingu je jen malý prostor pro chyby. V posledních letech se stal magnetem pro všechny, kdo hledají nový způsob sportovního vzrušení. Vrtulníky lyžaře dopravují do odlehlých částí hor na neporušený sníh, sport je však spojený s vysokými výdaji a vysokým rizikem.