Mílařka Mäki se těší do Tokia, bude se jí ale stýskat po malém synovi

Praha - S rozporuplnými pocity dnes odcestovala na olympijské hry v Tokiu atletka Kristiina Mäki. Devětadvacetiletá běžkyně se sice těší na premiéru pod pěti kruhy, na druhou stranu musela opustit svého sedmiměsíčního syna Kaapa, který zůstal doma s otcem.

"Olympiáda je splněný sen a dalším splněným snem by bylo postoupit do semifinále," řekla Mäki novinářům před dnešním odletem do Japonska. "Myslím si, že je to reálné. Trochu loterie bude rozběh, jestli bude taktický nebo se poběží od začátku rychle, ale osobák by byl taky hezký," pousmála se atletka, která se v Tokiu představí v závodě na 1500 metrů.

Dobrou náladu má i proto, že se jí vydařilo závěrečné soustředění v italském Melagu. "Vypadalo tak asi jako nikdy, což mě hodně překvapovalo. Nikdy jsem tak rychle neběhala, takže jsem sama zvědavá, jak to bude na olympiádě vypadat," uvedla Mäki.

Smutná byla jen z toho, že ji čeká dlouhé odloučení od malého syna. "Už teď se mi stýská. Už v červnu, kdy jsem jezdila dva týdny po závodech, tak jsem ho neviděla, ale moc mi to teď nepomáhá," přiznala běžkyně s finskými kořeny.

O Kaapa se nyní bude starat otec, atlet Filip Sasínek a její rodiče. "Tatínek od začátku, co malého máme, zvládá úplně všechno, takže v tomto směru se nebojím," řekla Mäki. Nyní má smíšené pocity. "Zrovna ráno jsme se bavili, že se vždy na závody těším a teď bych se chtěla co nejdříve vrátit," přiznala několikanásobná česká rekordmanka.