Mílařka Mäki je zvědavá, jak se kvalitnější trénink projeví v závodech

Praha - Finalistka olympijského závodu na 1500 metrů Kristiina Mäki je zvědavá, jak se její současný kvalitnější trénink projeví v závodech. V přípravě běhá o poznání rychleji než loni touto dobou, kdy byla necelý půlrok po porodu syna Kaapa. Prvním ostrým testem formy na její hlavní trati bude 21. května mítink Diamantové ligy v Birminghamu.

"Když srovnám trénink s minulým rokem, tak je to úplně jiný sport. Minulý rok na soustředění jsem absolvovala asi tři tréninky na dráze a těmi časy bych se nechlubila," řekla dnes novinářům. V halové sezoně formu prodat nemohla, protože ji o mistrovství světa připravil pozitivní test na koronavirus. Samotnou ji překvapilo, s jakým nadhledem se s tím vyrovnávala. "Kdyby se mi to stalo pár let zpátky, tak jsem z toho hodně nešťastná, ale takhle jsem to brala, že to tak mělo být a stejně s tím nic dělat nemůžu. Nějaké naštvání nepřetrvávalo," uvedla. Svou disciplínu pak sledovala. "Říkala jsem si, že s tou formou, která byla, by asi nebyl problém se dostat do finále," poznamenala.

O víkendu absolvovala finské mistrovství v krosu, kde pomýšlela na vítězství, ale nakonec stejně jako loni skončila druhá. Před rokem byla přitom čtyři měsíce po porodu. "Výsledek je, že možná můžu rodit každý rok, protože jsem běžela dost podobně," pousmála se. "Byly horší podmínky, protože foukalo a byla zima. Moc z toho neusuzuju, spíš se soustředím na dráhu," dodala běžkyně s českými a finskými kořeny.

V neděli poběží osmistovku na extralize v Ostravě a pak ji čeká první velký mezinárodní start na Diamantové lize. "Tam už se dost uvidí, jak na tom jsem," řekla třicetiletá česká reprezentantka. Další patnáctistovka bude následovat na konci května na Zlaté tretře v Ostravě a na základě výsledků se uvidí, na jaké mítinky se pak dostane.

Loňskou úspěšnou sezonou, která ji díky příběhu z Tokia dostala do širšího povědomí nejen atletických fanoušků, si nasadila laťku vysoko. "I když se něco jeden rok povede, tak se jede další rok nanovo. Myslím si, že bude dost těžké přiblížit se těm výkonům, jaké jsem běhala," přemítala. Tentokrát ani nemusí bojovat o účast na vrcholech sezony, protože je na mistrovství světa i Evropy kvalifikovaná. "Teď mám v uvozovkách klid na trénink a na závodění. Ale myslím, že když mám tlak, abych něco zaběhla, tak je to trochu lepší, než když má člověk klid," prohlásila.

Oříškem bude zvládnout v létě dva šampionáty v rychlém sledu. "Rozběh na mistrovství světa je přesně o měsíc dřív než na Evropě. Když to můžu srovnat s minulým rokem, tak jsem se po olympiádě dva tři týdny cítila na závodech dost použitě. Bude těžké se připravit i na Evropu. Máme to naplánované, tak to snad vyjde," doufala.

Na patnáctistovce chce zůstat až do olympijských her 2024 v Paříži. "Ale mám takový sen si někdy zaběhnout maraton. Myslím, že po Paříži to možná začnu zkoušet," prozradila.