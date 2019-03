Praha - Stát letos kvůli plánovanému novému jadernému bloku v Dukovanech uzavře s energetickou společností ČEZ dvě smlouvy. První - rámcová - by mohla být připravena k podpisu v létě, druhá - řešící první etapu přípravy stavby bloku včetně tendru - pak do konce roku. V rozhovoru s ČTK to řekl vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.

"Na první - rámcové smlouvě se už pracuje," uvedl. Smlouvy za stát bude podle něj po schválení vládou podepisovat zřejmě ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Při únorové konferenci ve Sněmovně Míl uvedl, že předpokládá, že první etapa přípravy projektu vyvrcholí v roce 2024, kdy vláda dostane výsledky tendru, projekt bude mít povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k umístění jaderného zařízení a platné územní rozhodnutí.

"Určitě půjdeme cestou výběrového řízení," odmítl pro ČTK možné další formy výběru dodavatele Míl. Zopakoval, že tendr by mohl být zahájen koncem roku 2020, případně v roce 2021, a měl by trvat nejdéle tři roky. Kritériem výběru podle něj zcela jistě nebude pouze cena. Žalob na stát ze strany minoritních akcionářů ČEZ se nebojí, pomoci má právě smluvní dohoda mezi státem a energetickou firmou.

"Je to podle mě nejtransparentnější způsob. Smlouva o výstavbě bude veřejná, bude diskutována a projednávána i v Bruselu. Automaticky zveřejněn bude i jakýkoliv případný dodatek smlouvy. Obě strany budou v podstatě limitovány tím, že tam bude určena cena, za kterou se má ta elektrárna postavit. Budou tam také určeny podmínky, za kterých do projektu vstupuje nebo jej přebírá stát, nebo za kterých investor může projekt prodat státu. To dává podle mě dostatečný komfort i minoritním akcionářům," uvedl Míl. Doplnil, že kvůli stavbě nového bloku se ČEZ nebude dělit ani transformovat, o čemž se dříve uvažovalo.

Míl, který byl v minulosti mimo jiné generálním ředitelem ČEZ nebo prezidentem Svazu průmyslu a dopravy, je vládním jaderným zmocněncem od letošního února. Vláda po jeho nástupu změnila statut výboru. Předsedou výboru se místo ministryně průmyslu a obchodu stal premiér Andrej Babiš (ANO), Míl je jedním z místopředsedů.

Výbor bude mít 22 členů, podle zmocněnce se poprvé sejde na konci března. Členy budou kromě některých ministrů například také generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, předseda dozorčí rady ČEZ Otakar Hora nebo předsedkyně SÚJB Dana Drábová. Sedm míst bylo nabídnuto opozici, podle Míla je totiž podmínkou stavby nového jaderného bloku v ČR široká politická podpora.

Zmocněnec doplnil, že stavba nového bloku je pro Česko potřebná, a to obzvláště ve chvíli, kdy bude v příštích 20 letech nutné nahradit výrobu z odstavených uhelných elektráren a současných dukovanských bloků. "Ideologická diskuse může být na téma, že máme mít obnovitelné zdroje, a nikoli jaderné elektrárny. To je věc, kterou nerozporuji. Ale jestliže mi bude chybět 35 terawatthodin, jestliže odstavím třikrát větší výkon, než je dnešní výkon Jaderné elektrárny Temelín, tak nahradit 6000 megawattů instalovaného výkonu pouze v obnovitelných zdrojích v ČR neumíme, i když se všichni budeme maximálně snažit. Navíc plynové zdroje jsou emisními zdroji a do programu úspor energií bude ČR investovat více jak 600 miliard korun," uvedl. "Stále platí jednoduchá pravda, že nejdražší elektřina je ta, kterou nemáte," dodal.