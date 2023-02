Mikyska zakončil MS 14. místem, Davidová byla pátá

Oberhof (Německo) - Tomáš Mikyska obsadil v závěrečném závodě na biatlonovém mistrovství světa v Oberhofu čtrnácté místo a vyrovnal si životní maximum. Jakub Štvrtecký byl po šesti trestných kolech dvaadvacátý, Michal Krčmář udělal ještě o jednu chybu více a skončil na 27. pozici. Vyhrál Švéd Sebastian Samuelsson před krajanem Martinem Ponsiluomou a Norem Johannesem Thingnesem Böem. Markéta Davidová se rozloučila pátým místem a vybojovala nejlepší český individuální výsledek na letošním šampionátu.

Pětadvacetiletý Samuelsson nemusel ani na jedno trestné kolo a porazil Ponsiluomu o 9,6 sekundy. Lídr Světového poháru Bö doplatil na tři střelecké chyby, na první místo ztratil 38,8 sekundy a rekordní šestý triumf na jednom mistrovství světa nezískal. Přesto se stal s pěti zlatými, jedním stříbrem a jedním bronzem králem šampionátu.

Nejlepší český závodník Mikyska chyboval na střelnici jen jednou a bojoval v závěru o dvanáctou příčku. Na cílové rovince ale nestačil na Nora Vetleho Sjaestada Christiansena a Němce Justuse Strelowa.

"Bylo to super, akorát na trati jsem už moc nemohl. Necítil jsem se už jako při včerejší štafetě. Jsem ale rád, že mě podržela střelba, protože to bylo těžké. Kvůli mokru jsem měl na posledních dvou stojkách zmrzlé ruce a necítil spoušť. Nakonec jsem to ale trefil," řekl Mikyska České televizi. "Mistrovství hodnotím pozitivně. Kromě sprintu se mi povedly všechny závody nad očekávání," doplnil.

Mikyska se Štvrteckým se do závodu pro třicet nejlepších závodníků probojovali poprvé v kariéře. Čeští muži byli naposledy ve třech v závodě s hromadným startem na MS před šesti lety v Hochfilzenu.

Reprezentanti vstoupili do deštivého závodu chybou na úvodní položce vleže. Dvaadvacetiletý rodák z Ústí nad Orlicí Mikyska už pak ale byl na dalších třech zastávkách stoprocentní, zatímco Štvrtecký s Krčmářem nezaznamenali ani jednu čistou střelbu, a zopakoval umístění z úterního vytrvalostního závodu.

Hlavní favorit Bö se i přes dva omyly držel před poslední střelbou v čele, při závěrečné stojce ale minul poslední terč a musel na další trestné kolo. Na trať se vrátil se ztrátou 6,8 sekundy na vedoucího Ponsiluomu, ale v závěrečném kole mu už nezbyly na útok síly. S pěti zlatými medailemi na jednom MS se nicméně dělí o absolutní rekord s Němkou Laurou Dahlmeierovou (2017) a krajankou Marte Olsbuovou Röiselandovou (2020).

Vítězný Samuelsson vyhrál v Oberhofu poprvé po třech bronzech. Třetí skončil ve stíhačce, vytrvalostním závodu a štafetě.

Davidová se rozloučila pátým místem, poslední titul získala Hanna Öbergová

Davidová doplatila na dvě trestná kola a ztratila na vítěznou Švédku Hannu Öbergovou 51,4 sekundy. Druhá česká reprezentantka Tereza Voborníková byla po dvou střeleckých chybách na závěrečné "stojce" osmnáctá.

Osmá žena Světového poháru Davidová vylepšila v Oberhofu dosavadní maximum, kterým bylo šesté místo ze sprintu. Češi přesto vyšli na mistrovství medailově naprázdno. Naposledy se jim nepodařilo získat cenný kov před čtyřmi lety v Östersundu.

Öbergová získala po vytrvalostním závodě druhé zlato a celkově čtvrtou medaili. Byla ještě druhá ve sprintu a třetí ve štafetě. Rodačka z Kiruny uspěla v závěrečném závodě i se dvěma trestnými koly. Druhá byla se ztrátou 4,8 sekundy Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová, bronz získala třikrát chybující Francouzka Julia Simonová.

Výsledky MS v biatlonu v Oberhofu - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. Samuelsson 36:42,8 (0 tr. kol), 2. Ponsiluoma (oba Švéd.) -9,6 (2), 3. J. T. Bö -38,8 (3), 4. Laegreid (oba Nor.) -55,8 (2), 5. Rastorgujevs (Lot.) -1:07,3 (3), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:10,9 (2), ...14. Mikyska -1:46,2 (1), 22. Štvrtecký -2:57,9 (6), 27. Krčmář (všichni ČR) -4:06,1 (7)

Ženy (12,5 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 36:48,0 (2), 2. Tandrevoldová (Nor.) -4,8 (1), 3. Simonová (Fr.) -20,8 (3), 4. Chevalierová-Bouchetová (obě Fr.) -34,7 (2), 5. Davidová (ČR) -51,4 (2), 6. Knottenová (Nor.) -57,7 (1), ...18. Voborníková (ČR) -1:43,0 (2).