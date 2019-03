Praha - Rapper, producent, klávesista, kytarista a také vokalista Mike Shinoda dnes v pražském Foru Karlín připomněl početným příznivcům americkou kapelu Linkin Park. Na koncertu kromě písní v česku velmi oblíbené skupiny, jejímž byl zakládajícím členem, představil i své loňské sólové album Post Traumatic i písně ze staršího hiphopového projektu Fort Minor. Na svůj vyprodaný koncert si zpěvák, vystupující za doprovodu dvou muzikantů, vybral jako předskokana českou zpěvačku Lenny.

V rozhovoru pro časopis Headliner se loni Shinoda vyznal z mimořádného vztahu, který jeho i kolegy z Linkin Park váže k Praze. Silná vazba mezi ním a jeho tuzemskými fanoušky se projevila i na dnešním koncertu. Ostatně dobře organizovaní věrní čeští fanoušci Linkin Park podpořili hlasováním Shinodu v úmyslu přijet do České republiky.

Hned v úvodu vystoupení, na kterém zazněly skladby Linkin Park (When They Come for Me), Fort Minor (Remember the Name) i projektu Post Traumatic (Ghosts), navázal Shinoda bezprostřední kontakt s nadšeným publikem. Stovky lidí doprovázely každou z jeho známějších skladeb sborovým zpěvem. Z velkých hitů Linkin Park si tak užili například Numb nebo Bleed It Out.

Písně z nahrávky Post Traumatic, která vznikla jako reakce na tragické úmrtí Shinodova spoluzpěváka z Linkin Park Chestera Benningtona, jenž loni v červenci spáchal sebevraždu, tvořily přibližně třetinu koncertu. Deska představuje velmi osobní výpověď. Shinoda sám o albu mluví jako o jistém typu arteterapie, která přináší nakonec pozitivní výsledek. "Nemám rád koncerty, které posluchače deptají a stahují někam dolů, takže takové koncerty také nebudu hrát," uvedl před časem.

Umělec s americko-japonskými kořeny Michael Kenji Shinoda absolvoval prestižní Art Center College of Design v kalifornské Pasadeně. Je performerem, grafickým designerem, vizuálním umělcem, filmovým režisérem, ale hlavně skladatelem, producentem, zpěvákem a multiinstrumentalistou. Linkin Park pod jeho uměleckým vedením získali dvě Grammy a řadu platinových desek za více než 55 milionů prodaných nosičů.

V Praze Linkin Park vystoupili naposledy v roce 2017 na letišti v Letňanech, kde tehdy vyvrcholil čtvrtý ročník hudebního festivalu Aerodrome. Oblíbená kapela, míchající ve své tvorbě rock, metal a v poslední době pop, nabídla mnoho skladeb ze svého nového alba One More Light.