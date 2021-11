Migranti se dál snaží dostat z Běloruska do Polska, Poláci je tlačí zpět

Varšava/Minsk - Pokusy migrantů proniknout ilegálně přes hranici z Běloruska do Polska pokračovaly i v noci na dnešek, migranti se o to nově snaží v menších skupinách. Rozhlasové stanici RMF to dnes ráno řekl polský ministr obrany Mariusz Blaszczak. Běloruská pohraniční stráž podle státní agentury BelTA obvinila polské a litevské síly, že pokračují v násilném vytlačování migrantů do Běloruska, přičemž za uplynulý den se to týkalo 490 lidí.

Informace o dění na hranici je obtížné ověřit z nezávislých zdrojů, protože kvůli výjimečnému stavu v polském pohraničním pásmu nemají do oblasti přístup novináři či humanitární organizace. Ochránci lidských práv viní Varšavu, že migranty, kterým se podaří proniknout do Polska, bezpečnostní složky zatlačují zpět přes hranici a neumožní jim požádat o azyl, na což mají podle mezinárodního práva nárok.

Noc na dnešek se podle Blaszczaka nelišila od předchozích dnů a nocí. "Na polských hranicích došlo k útokům. Nyní ale migranti přijali trochu jinou taktiku – menší skupiny se pokoušejí překročit hranici na mnoha různých místech," řekl. Zároveň obvinil běloruské služby, že migranty řídí.

"Musíme se připravit na to, že tento problém bude trvat měsíce," upozornil Blaszczak. Nicméně hned ujistil, že polské bezpečnostní síly jsou připraveny "útoky odrazit".

Polská pohraniční stráž na twitteru sdělila, že v pátek došlo k několika pokusům násilně proniknout na polské území v úseku hranice u města Dubicze Cerkiewne. Největší skupinu tvořilo 200 cizinců, ostatních pokusů se účastnilo vždy několik desítek lidí. "Cizinci byli agresivní – házeli kamení, petardy, používali slzný plyn,“ napsala pohraniční stráž.

Také polská policie informovala o odražení několika útoků migrantů, kteří na policisty házeli kamení. Nikdo nebyl zraněn, k úhoně přišly jen dva policejní vozy.

Podle pohraniční stráže bylo v pátek zaznamenáno celkem 195 pokusů o ilegální přechod hranice, přičemž pět cizinců bylo zadrženo. Z Polska bylo vykázáno 82 cizích státních příslušníků.

Policie rovněž informovala, že v příhraniční oblasti bylo zadrženo devět lidí podezřelých z převaděčství. Jsou mezi nimi čtyři polští občané, dva Ukrajinci, Němec, Ázerbájdžánec a Gruzín.

Běloruská pohraniční stráž podle agentura BelTA v poledne oznámila, že litevské bezpečnostní síly se v pátek pokusily vytlačit do Běloruska devět skupin migrantů s celkovým počtem více než 140 lidí. Na polské straně šlo o 350 uprchlíků ve dvanácti skupinách.

Předtím BelTA informovala pouze o poklidné noci a ránu v logistickém centru nedaleko hranic, kam byli podle běloruských úřadů ve čtvrtek přesunuti všichni migranti z přechodu Kuźnica-Bruzhi. Tam v úterý polské bezpečnostní síly s použitím vodního děla a slzného plynu odrazily hromadný pokus o překonání hranice. Migranti při tom na vojáky a policisty házeli kamení a další předměty, včetně zábleskových granátů, jak bylo patrné z některých videozáběrů pořízených z polské strany.

Několik tisíc migrantů, převážně z Blízkého východu, se minulý týden utábořilo v mrazivých teplotách na běloruské straně hranice s Polskem v naději, že se dostanou do Evropské unie. Západ obviňuje režim autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že láká migranty z krizových oblastí do své země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se tak podle něj mstí za sankce, které EU uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Lukašenko v rozhovoru se stanicí BBC připustil, že běloruské síly v předchozích dnech možná pomáhaly migrantům dostat se přes hranice do Polska. Popřel ale, že by Minsk migranty zval do Běloruska.