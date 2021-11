Migranti odjíždějí od přechodu Kuźnica-Bruzhi, není jasné kam

Varšava - Běloruské bezpečnostní síly dnes začaly přistavenými autobusy odvážet z polsko-běloruského hraničního přechodu Kuźnica-Bruzhi migranty, kteří tam v úterý útočili na polské policisty a vojáky. Uvedla to mluvčí polské pohraniční stráže, podle níž není jasné, zda běloruské úřady běžence nechtějí jen přemístit na jiná místa podél hranice.

"Doufáme, že tito lidé budou odvezeni, i když vidíme, že někteří si s sebou berou klády. Takže nevíme jistě, jestli všichni odjedou pryč, nebo jestli se prostě jenom přesunou na jiné místo, kde se utáboří a pokusí se tam násilně dostat přes hranici," sdělila na tiskové konferenci mluvčí pohraniční stráže Anna Michalska. Klády v úterý migranti na přechodu použili při výpadech s cílem poničit bariéru chránící polskou hranici.

Podle polské i běloruské policie byla ale noc na dnešek na přechodu klidná. Polský mluvčí Tomasz Krupa sdělil, že někteří migranti se vrátili do předchozího tábora a jiní zůstali u terminálu. Podle polského ministra obrany Mariusze Blaszczaka se nicméně menší skupiny migrantů pokoušely dostat do Polska na jiných místech.

Vypjatá situace na přechodu Kuźnica-Bruzhi se vyostřila v úterý, kdy migranti podle polských úřadů na hraničním přechodu házeli na polské bezpečnostní složky kameny, dýmovnice a také zábleskové granáty, které jim údajně dali běloruští policisté. Polští vojáci a policisté střežící hranici použili vodní dělo a slzný plyn.

Podle mluvčí polské pohraniční stráže útočila asi stovka lidí. Úřady později uvedly, že zranění utrpělo devět členů polských bezpečnostních složek; o případných zraněných na druhé straně nejsou informace.

Ministr Blaszczak ráno řekl, že celkově uplynulá noc na hranicích až tak klidná nebyla. "Ani noc bohužel nebyla pokojná. Intenzita byla nižší než v Kuźnici, ale způsob útoku na polské hranice je stejný. To, co se stalo v Kuźnici, přitáhlo pozornost veřejnosti, zatímco menší skupiny migrantů se pokoušely prorazit hranici na jiných úsecích, a to i v noci," řekl ministr Polskému rádiu.

Vyjádřil současně obavu, že tato migrační krize jen tak neskončí. "Musíme být připraveni na to, že se situace na běloruské hranici rychle nevyřeší. Musíme být připraveni, že potrvá měsíce, doufám, že ne roky," poznamenal.

Informace o dění na hranici je obtížné ověřit z nezávislých zdrojů, protože v polském pohraničním pásmu platí výjimečný stav a novináři, ochránci lidských práv či humanitární pracovníci tam nemají přístup. Média jsou z polské strany odkázána na informace úřadů. V Bělorusku se novináři potýkají s přísnými omezeními a nezávislých médií v autoritářské zemi zůstalo poskrovnu.

Evropská unie viní režim prezidenta Alexandra Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruští představitelé podobná obvinění odmítají. Na hranici mezi Běloruskem a Polskem a také na bělorusko-litevské hraniční linii táboří v mrazivých podmínkách tisíce migrantů, především z Blízkého východu. Většina utíká před konflikty, chudobou a nestabilitou, poznamenala agentura AP. Několik lidí na polsko-běloruském pomezí v posledních dnech zemřelo.