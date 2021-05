Middleton zařídil v poslední sekundě vítězný vstup Milwaukee do play off NBA

Utkání NBA Milwaukee - Miami. Basketbalista Khris Middleton se raduje poté, co zařídil v poslední sekundě prodloužení vítězný vstup basketbalistů Milwaukee do play off NBA. Vlevo jeho spoluhráč Pat Connaughton.

Utkání NBA Milwaukee - Miami. Basketbalista Khris Middleton se raduje poté, co zařídil v poslední sekundě prodloužení vítězný vstup basketbalistů Milwaukee do play off NBA. Vlevo jeho spoluhráč Pat Connaughton. ČTK/AP/Morry Gash

New York - Khris Middleton zařídil v poslední sekundě prodloužení vítězný vstup basketbalistů Milwaukee do play off NBA. Bucks jeho dvoubodovým košem porazili Miami 109:107. V domácím prostředí uspěl také Brooklyn proti Bostonu (104:93), naopak hráči Dallasu a Portlandu zvítězili na hřištích Los Angeles Clippers respektive Denveru.

Miami, které obhajuje loňskou finálovou účast, vedlo nad Milwaukee většinu prvního poločasu, ale pak měli Bucks zápas celkem pod kontrolou a mohli vyhrát už v základní hrací době. Jenže Janis Adetokunbo v poslední minutě proměnil jen dva ze čtyř trestných hodů a navíc v poslední sekundě neubránil Jimmyho Butlera, který vyrovnal. I v prodloužení se povedlo Miami v závěru srovnat trojkou Gorana Dragiče, ale Milwaukee mělo poslední střelu a Middleton ji přes blokujícího obránce proměnil.

"Věřím si. Mnoho střel neproměníte, ale mnoho ano, jen musíte věřit práci, kterou do toho dáváte celou sezonu v zápasech a trénincích. Pak přijde taková odměna," řekl Middleton, který dal celkem 27 bodů. Adetokunbo přidal 26 bodů a 18 doskoků. Za Miami měl 25 bodů Dragič a 24 bodů Duncan Robinson. Ten sedmi trojkami vyrovnal rekord klubu v play off. Celkem dalo Miami 20 trojek, zatímco Milwaukee jen pět. "Nepotřebujeme trojky. My toho umíme mnohem víc," prohlásil rozehrávač Bucks Jrue Holiday.

Roli favorita potvrdil i Brooklyn, i když se proti Bostonu ze začátku trápily jeho hvězdy. Kevin Durant, Kyrie Irving a James Harden minuli všech 11 úvodních pokusů za tři body a v první čtvrtině proměnili dohromady jen pět střel z dvaceti. Boston vedl už o 12 bodů, ale druhá půle patřila domácím. Durant nakonec nasbíral 32 bodů a 12 doskoků, Irving 29 bodů a Harden 21 bodů, 9 doskoků a 8 asistencí.

"Většinu sezony jsme hráli před prázdnými hledišti, ale ta se konečně zaplňují. Dnes tu bylo přes 14 tisíc fanoušků a chvíli nám trvalo, než jsme si na to zvykli. Ve druhé půli už nám to ale pomáhalo a střely začaly padat," řekl Harden.

Luka Dončič zaznamenal triple double za 31 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí a dovedl Dallas k výhře 113:103 nad Clippers. V poslední čtvrtině už se sice domácím povedlo ho přibrzdit a Dončič dal jediný bod, v tu chvíli ale zůstávali volní spoluhráči, kteří šance proměňovali. Zejména Tim Hardaway, Dorian Finney-Smith a Jalen Brunson. "Posílali na Luku dva obránce, tak bylo jasné, že někdo musí zůstat volný. Na nás pak bylo být připraveni střílet," řekl Finney-Smith, autor 18 bodů. Clippers táhl s 26 body a 10 doskoky Kawhi Leonard, Paul George dal 23 bodů.

O překvapení se postaral i šestý nasazený Portland, který vyhrál 123:109 v hale třetího Denveru. Zasloužil se o to zejména Damian Lillard, autor 34 bodů a 13 asistencí. Nuggets nestačilo ani 34 bodů a 16 doskoků kandidáta na MVP sezony Nikoly Jokiče.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 1. zápasy:

Milwaukee - Miami 109:107 po prodl., Brooklyn - Boston 104:93.

Západní konference - 1. zápasy:

LA Clippers - Dallas 103:113, Denver - Portland 109:123.