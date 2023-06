Miculyčová měla nabitý večer před finále, po roli vlajkonošky dělala úkoly

Krzeszowice (Polsko) - Cyklistka Iveta Miculyčová měla před dnešním zlatým finále nabitý večer. Nejprve na slavnostním zahájení Evropských her plnila roli vlajkonošky a pak ještě dělala úkoly, aby je stihla odevzdat před půlnocí. Navzdory tomu sedmnáctiletá Češka obhájila kontinentální titul v olympijské disciplíně freestyle BMX.

Čestnou roli vlajkonošky přijala, i když zahájení bylo mezi její kvalifikací a finále. A slavnostním ceremoniálem pro ni večer neskončil. "Hned co jsem se vrátila ze zahájení, tak jsem běžela na pokoj dopisovat domácí úkol, který jsem ten den měla posílat, takže jsem to poslala ve 23:59," řekla novinářům.

Kvůli vedru chvíli nemohla usnout. "Ale bylo to fajn, usnula jsem pak v pohodě, soustředila jsem se na jízdu, pořád jsem si to promílala v hlavě, kde co udělám, jaký trik, abych byla stoprocentně soustředěná, nenechala jsem se ničím rozhodit. A dopadlo to," usmívala se.

Za druhou finálovou jízdu získala 82,33 bodu a ještě vylepšila svou pozici z prvního kola, po němž vedla. "Ze začátku jsem tomu vůbec nechtěla věřit. Polil mě studený pot, že to fakt může dopadnout, a pak už jsem sledovala soupeřky," líčila Miculyčová. Doufala ve zlato. "Nebyla jsem si stoprocentně jistá, protože tady mám velkou konkurenci, takže to bylo padesát na padesát, ale dopadlo to."

Závodila s ovázanou pravou rukou. "To mám sedřené už dva týdny zpátky, trénovala jsem a odřela jsem si ruku, protože jsem jela bez rukavic, když se mi to po týdnu zahojilo, tak jsem znovu spadla a znovu jsem si to sedřela. Takže to mám krytí, abych kdyby znova spadla, aby se mi to už nestalo," vysvětlila. Nijak ji to neomezovalo. "Už tam mám čerstvou novou kůžičku, ale jakýkoliv silnější pohyb na to by to zase rupnul a léčilo by se to od začátku."

Za rok od evropského titulu v Mnichově se mezi elitou rozkoukala. "Lidi mě více poznávají, mám v BMX více přátel, už jsem se mezi ně tak zařadila. Už mezi ně patřím a cítím se i jistější v jízdách," uvedla bronzová medailistka z loňského MS.

Prokazuje, že patří do světové špičky. Chtěla by se dostat na olympijské hry 2024 do Paříže a tam se pokusit o úspěch. "Tím, že to není jen můj sen, protože ostatní holky tam taky chtějí, tak na sobě taky budou hodně makat, budou mít nějaké triky v záloze, o kterých nikdo vědět nebude. Doufám, že nějaká šance je, ale nevím, jak velká," přemítala.

V olympijském programu bude freestyle BMX podruhé. V Paříži bude startovat dvanáct mužů a dvanáct žen, přičemž po jednom místě v každé kategorii má rezervované Francie jako pořadatel. Jistotu startu budou mít medailisté z letošního MS, nejvíce míst se bude rozdělovat příští rok od března do června v sérii kvalifikačních závodů.