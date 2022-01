Michek zajel v nejdelší etapě Rallye Dakar jedenáctý čas

Rijád (Saúdská Arábie) - Motocyklista Martin Michek zajel ve 4. etapě Rallye Dakar jedenáctý čas a v průběžném pořadí se posunul o jednu pozici na 21. místo. Nejrychlejší dnes byl Španěl Joan Barreda, na kterého člen týmu Orion Moto Racing Group ztratil 14:18 minuty. I po nejdelším měřeném úseku na 44. ročníku slavné soutěže je v čele Brit Sam Sunderland. Závodníci dnes absolvovali 465 km dlouhou rychlostní zkoušku.

"Bylo to hrozně dlouhé, jsem unavený. Odsýpalo to, opravdu velmi rychlá etapa. Držel jsem plný plyn do poslední chvíle, maximálkou 165 km za hodinu jsem jel hned několikrát. Teď musím na přejezd a půjdu si na chvíli lehnout. Ještě nás čeká asi 140 kilometrů do bivaku a za dnešek zdoláme celkem 800 kilometrů, což je fakt raketa," řekl Michek.

Sunderland má v čele náskok tří minut na Mathiase Walknera z Rakouska, který předstihl Francouze Adriena van Beverena. Michek ztrácí na první místo hodinu a tři minuty. Třetím místem v etapě se dnes blýskl Ital Danilo Petrucci, vítěz dvou závodů MotoGP v mistrovství světa silničních motocyklů.

Rallye předčasně skončila pro zkušeného českého motocyklistu Davida Pabišku, který měl pád a musel být přepraven do nemocnice. "Je po základním ošetření, při vědomí a míří do nemocnice na důkladnější vyšetření. Odnesla to snad jen žebra a klička," uvedli zástupci slovenského Jantar týmu na facebooku. Pabiškay startoval na třináctém Dakaru.