Michek splnil slib a na Dakaru závodil s nejlepšími

Praha - Motocyklový jezdec Martin Michek obsadil při premiéře na Rallye Dakar 23. místo a překvapil tak řadu odborníků i fanoušků. Až do předposlední etapy přitom bojoval o umístění na hraně elitní desítky a pozici nejlepšího nováčka soutěže. Problémy s nedostatkem benzínu jej ale odsunuly do třetí desítky výsledkové listiny. I tak byl ale nejlepším Čechem v kategorii.

"Hodně lidí kolem mě se před rallye divilo, že říkám, že chci na Dakaru závodit. Uvědomuju si, že to u mě brali jako velký otazník. Já jsem ale závodník a vždy do toho dávám srdce," řekl Michek na dnešní tiskové konferenci týmu Orion Moto Racing Group v Praze.

Zároveň ale přiznal, že přestože veřejně mluvil o vyšších příčkách, sám byl skromnější. "Říkal jsem si, že kdybych byl čtyřicátý, bylo by super. Tohle je fantazie. Není tam ta třešnička na dortu v podobě vítězství mezi nováčky, ale byl jsem třetí, což je úžasné," uvedl dvojnásobný vicemistr světa v motokrosu v kategorii MX3.

O lepší výsledek jej připravilo chybějící palivo v závěru 11. etapy, kvůli němuž se propadl ze 14. na 23. místo. "Otázka na benzín je stále dost krutá," přiznal Michek i s odstupem několika dnů. "Nebylo to o tom, že jsme nenalili plnou nádrž. Nevěděli jsme ale, že ta etapa bude tak náročná. Kdybychom to věděli, zvolnil bych. Nebyl jsem ale jediný, komu došel. Někomu se to stalo 300 metrů před cílem, mně bohužel osm kilometrů," řekl.

Problém se snažil vyřešit, od některých soupeřů dostal lahvičku s benzínem. Více mu nikdo dát nechtěl, neboť by sám riskoval podobné potíže. "Snažili jsme se pak podat protest. Bohužel v tom nebyl žádný fabrický jezdec, tak jsme neuspěli," uvedl.

Po chvilce mu bylo jasné, že šance na velký úspěch jsou pryč. "Pak už jsem si jen říkal, že chci vidět cílovou rampu, a to se podařilo. Navíc jsem tam mohl jít s českou vlajkou jako třetí mezi nováčky, což bylo krásné," řekl Michek. "Ale byla to byla hrozně krutá daň. Kdybych jel třeba čtyřicátý, tak to tolik nebolí. Když jedete o top umístění, tak to srdce závodníka bolí více," doplnil.

Nyní se Michek opět vrátí k motokrosu. "Podepsal jsem smlouvu pro české mistrovství plus Evropu. Myslím si, že rallye a motokros jde dohromady. Prvních třicet kluků v rallye je hodně rychlých a mají před startem Dakaru najeto 30 až 40 tisíc kilometrů, což je masakr," řekl Michek.

Nyní už mnohem lépe ví, na co se má pro příští rok připravit. "Budu se snažit na sobě makat. Vím, že vše bude pro mě i rodinu hodně náročné, ale chci dokončit to, co jsem si slíbil," uvedl.

Jedenatřicetiletý závodník ohlásil, že se chce dostat do světové špičky dálkových rallye. "Dakar je hrozně nevyzpytatelný. Může se stát cokoliv. Slibuji všem, že budu dělat vše pro to, abychom se posouvali výše a výše. Nechtěl bych, aby se to tímto Dakarem zastavilo. Možná jednou dosáhneme neskutečného výsledku, ale možná se to nestane. Budu pro to ale dělat maximum," dodal Michek.