Michálek: Piráti apelovali na odstřižení od lidí napojených na Redla

Praha - Piráti na dnešním jednání se Starosty a nezávislými (STAN) apelovali na odstřižení od lidí napojených na obviněného podnikatele a lobbistu Michala Redla a další. ČTK to dnes večer sdělil předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Shodu strany, které do posledních sněmovních voleb šly v koalici, našly podle něj v tom, že u darů STAN z pochybných zdrojů bude ekvivalent odveden státu. To by podle Michálka mělo platit pro všechny strany.

O tom, že budou Piráti chtít od Starostů další vysvětlení ohledně kauzy korupce v pražském dopravním podniku (DPP), hovořil o víkendu předseda strany Ivan Bartoš. Jedním z obviněných je Petr Hlubuček, nyní již bývalý náměstek pražského primátora, jemuž následně bylo pozastaveno členství ve STAN. Kvůli kontaktům s Redlem skončí na pozici ministra školství Petr Gazdík, členství v hnutí dnes pozastavil ze stejného důvodu europoslanec Stanislav Polčák.

"Řešili jsme kauzy STAN a jejich očistu, kdy má být celostátní sněm, před tím proběhnou změny v pražské organizaci. Apelovali jsme na reálné a kompletní odstřihnutí od konkrétních lidí napojených na Redla a spol., z našeho pohledu by měly být změny razantní," uvedl Michálek. Návrat Polčáka podle něj není v plánu.

STAN v souvislosti s kauzou prověřuje obdržené dary, plánuje, že vrátí všechny spojené s Redlem. Spojitost s ním zatím našlo hnutí u daru 300.000 korun z roku 2020. "Shoda je v tom, že u darů STAN z pochybných zdrojů bude ekvivalent odveden státu, což by mělo platit pro všechny strany," poznamenal šéf poslanců Pirátů.

Na dnešní schůzce též Piráti se STAN hovořili o výměně na pozici policejního prezidenta. Šéf Starostů a ministr vnitra Vít Rakušan se ještě před nástupem do funkce sešel s tehdejším policejním prezidentem Janem Švejdarem, který několik dní poté oznámil, že skončí. Rakušan po jmenování do funkce označil neformální schůzku za nešťastnou, odmítl ale, že by Švejdara k odchodu tlačil.

"Vyslechli jsme podrobné vysvětlení ohledně policejního prezidenta tak, jak ho Vít Rakušan prezentoval i na K5 včetně popisu schůzky, která před jmenováním vlády proběhla. Považujeme vysvětlení za dostatečné a nevidíme tuto změnu jako důvod pro odstoupení," sdělil Michálek.

Politici probírali také změnu v čele resortu školství. Před předsednictvím v Radě EU, které nastane v červenci, je podle Michálka třeba mít kompletní vládu a "ukončit angažmá některých osob".

Závěrem probírali balíček protikorupčních zákonů, které má Michálek za nezbytné prosadit, aby se kauzy neopakovaly. Zmínil zákony o lobbování, proti střetu zájmů nebo průhledné financování politických stran. "Na těchto záměrech máme shodu, budeme řešit konkrétní znění," konstatoval. Řešili také projekty digitalizace včetně digitální agentury jako podmínky pro úspěšné dodávání služeb občanům. "Potvrdili jsme si maximální součinnost v tomto procesu," dodal.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina 11 obviněných systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Do skupiny patřil i Hlubuček, hlavou skupiny byl podle kriminalistů Redl. Oba skončili ve vazbě.