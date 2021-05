Michal Prokop vydává album a věří, že v sobě najde energii na živé vystupování

Hudebník Michal Prokop pózuje 13. května 2021 v Praze po rozhovoru s ČTK k novému albu Mohlo by to bejt nebe...

Hudebník Michal Prokop pózuje 13. května 2021 v Praze po rozhovoru s ČTK k novému albu Mohlo by to bejt nebe... ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Album Mohlo by to bejt nebe ... nepatří k těm, které by nevznikly bez covidu - 19, protože ho zpěvák a skladatel Michal Prokop začal připravovat už rok před pandemií. Ale situace se na jeho vzniku podepsala. Natáčelo se převážně on-line v různých domácích studiích a nahrávání ovlivnila zdravotní indispozice kytaristy Luboše Andršta, jehož party převzali Pavel Marcel a Michal Pavlíček. "Michal v písni Neříkej předvedl, jak to vypadá, když jeden velký kytarista skládá poctu druhému," řekl Prokop v rozhovoru s ČTK.

Člen Beatové síně slávy Prokop album pokřtí 13. srpna, v den svých 75. narozenin, na festivalu Krásný ztráty live ve Všeticích. "Že se to sešlo s výročím, mi připomněl na vydavatelství Karel Deniš, když se začalo loni o desce jednat. Rozhodně jsem to tak nemyslel, je to náhoda," podotkl.

Ještě před několika lety si Prokop nebyl jistý, zda po nahrávce Sto roků na cestě ještě vydá nějakou desku. "Čím jsem starší, tím více potřebuju nějaký vnější impulz. Ve svém věku už nemám pocit, že bych něco měl, že něco musím. V tomhle případě byl vnějším impulzem jeden konkrétní dada text Věnovaní, který napsal Tomáš Roreček. Když jsem ho spolu se spoustou jiných textů dostal, zaujal mě natolik, že jsem si k němu sedl a za dvě hodiny jsme měl písničku vymyšlenou. A od toho momentu jsem chytil vítr do plachet," uvedl.

Prokop poté vytáhl starší skladbu Petra Skoumala Last Minute Man, která se nevešla na minulou desku. Další píseň Nebe anebo cesta do pekel napsal už před lety na text Milana Šaška a ostatní začal postupně shromažďovat. Do toho složil sedm vlastních věcí a jako bonus zařadil svoji první česky zpívanou skladbu Jaroslava Ježka Svět naruby, kterou poprvé představil v roce 1969. "V době nastupující normalizace jsem ji nazpíval pro Československý rozhlas, ale původní nahrávka se nedochovala, protože ji v rozhlase smazali. Byla do poslední Houpačky Jirky Černého, kterou zakázali kvůli písni Běž domů, Ivane," vzpomínal.

Pilotním singlem alba se stala skladba Má vlast, k níž byl natočen videoklip. V hlavní roli se v něm objevila herečka Vilma Cibulková. Naposledy vystupoval Prokop před publikem loni na začátku října. "Od té doby jsem veřejně nezpíval, takže nevím, co ze mě půjde teď. Dříve pauzy tolik nevadily, byl jsem mladý, ale teď nevím, je to přece jenom sval... Ale věřím, že tu energii v sobě zase najdu," konstatoval hudebník, který by měl mít po pauze první vystoupení 19. června na bigbítovém festivalu v Železné.

Album a pravděpodobně i knihu Ztráty a návraty, kterou s Prokopem napsal hudební publicista Michal Bystrov, pokřtí 13. srpna na festivalu Krásný ztráty live ve Všeticích. Ve stejný den se uskuteční vystoupení Prokopa s kapelou Framus 5, druhý den by se měl představit Pražský výběr. Další program bude záviset na aktuálních protipandemických opatřeních. "Máme něco naplánovaného, ale zatím nevíme, co všechno si můžeme dovolit," dodal.

Prokop zahájil s Framus Five aktivní hudební činnost v roce 1967. Debutové album s názvem Blues In Soul vycházelo ze značného vlivu amerického soulu a rhythm‘n‘blues. Následující Město ER naplno představilo na české scéně žánr art rocku. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do českého rockového textařství básníku Josefu Kainarovi. V 80. letech zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem.