Praha - Odkaz Václava Havla je pro hudebníka Michala Pavlíčka stále aktuální. Proto na své nové sólové album s názvem Pošli to tam! zařadil novou verzi skladby Odcházení. Ta zazněla ve stejnojmenném filmu z roku 2011, ve kterém uznávaný dramatik a politik Havel v roli režiséra převedl na filmové plátno svoji hru. Připomínkou bývalého prezidenta je také obal se symbolem Havlova srdce, který navrhnul sochař, designer a hudebník Stefan Milkov. Pavlíček to řekl v rozhovoru s ČTK.

"V této době Havel, myslím si, že nejenom mě, chybí. Měl jsem k němu osobní vztah a zároveň jsem měl po tom bolševickém marasmu pocit, že můžu věřit prezidentovi a mít ho rád. Pro mě byl symbolem svobody a z tohoto hlediska je pro mě Odcházení takovou vzpomínkou a holdem. Nechal jsem skladbu otextovat Vlastu Třešňáka, který je také Havlovi blízký člověk a napsal na to téma velmi silný text, který i svým syrovým způsobem nazpíval," uvedl Pavlíček.

Skladbu Odcházení původně otextoval sám Havel, ale s výsledkem nebyl spokojený a nepřál si jeho zveřejnění. "Nakonec jsme se dohodli, že tam necháme to moje kvílení beze slov," vzpomínal Pavlíček.

Třiašedesátiletý skladatel, kytarista, zpěvák, textař začal album Pošli to dál! točit loni v dubnu a jeho vydání plánoval na září. Jenže kvůli operaci plotýnek musel práci nad deskou přerušit. "Točit v bolestech desku nikomu nedoporučuju. Když už, tak při tom musí být bolest v srdci a ne v plotýnkách," podotkl.

Na své album si Pavlíček pozval řadu zpívajících hostů. Jsou mezi nimi Vlasta Třešňák, Monika Načeva, Richard Müller, Svetlana Rymarenko a dvě mladé zpěvačky Milly Honsová a Eliška Procházková. "Neoslovil jsem své nejbližší z kapel Pražský výběr, Stromboli nebo BSP, protože s nimi chci ještě udělat nějaké desky. Vsadil jsem i na náhodu, jako v případě zpěvačky Milly Honsové, která mě sama oslovila po jednom koncertě a která teď se mnou vystupuje a zpívá šest věcí," vysvětlil člen Síně slávy Akademie populární hudby.

Vedle Třešňáka otextovali Pavlíčkovy písně Jan Sahara Hedl, Michal Horáček a Markéta Pilátová. Skladbu Dunění napsal na slova básně Jáchyma Topola. "Jsou to mě blízcí lidé, mám rád samorosty a silné individuality. Dunění jsem si našel v Topolově sbírce Eskymáckej pes, kterou mám doma ještě jako samizdat psaný na stroji," vyprávěl Pavlíček.

Na albu jsou písně prokládané instrumentálními skladbami. "To je můj "rybníček", ale kdybych natočil patnáct instrumentálek, bylo by to pro posluchače náročné. Při zpívaných skladbách navíc k emoci z hudby přibude ještě myšlenka z textu, není to jenom výpověď kytaristy," konstatoval.

Album Pošli to tam! představí Pavlíček na turné s 15 zastávkami, které zahájí 15. dubna. O den později desku pokřtí v pražském Lucerna Music Baru. Druhá část turné bude až na podzim, protože v létě čekají Pavlíčka vystoupení s Pražským výběrem a Stromboli. "Sedět ve studiu, drnkat si doma a hrát pět koncertů za rok by mě nebavilo," uvedl pracovitý skladatel, který také v poslední době napsal písně pro chystané debutové album Ivy Kubelkové, hudbu k filmu Vánoce budou a chystá se složit akustické album Stromboli i novou desku BSP. Rozpracované a dlouho slibované album má také s Pražským výběrem. "Zatím jsme to nedodělali, ale musí vyjít, jinak by to byla strašná ostuda," dodal.