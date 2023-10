MF zveřejní plnění rozpočtu ke konci září, poprvé s příjmy z windfall tax

Praha - Ministerstvo financí dnes zveřejní informace o plnění státního rozpočtu ke konci září. Loni byl schodek za tři čtvrtletí 270,9 miliardy korun. Letos stát do konce srpna hospodařil s deficitem 194,6 miliardy korun. Do zářijového rozpočtového plnění poprvé zasáhnou příjmy z daně z neočekávaných zisků (windfall tax), z níž energetické a petrochemické firmy a některé banky platily v září první zálohy.

Rozpočtové příjmy ke konci srpna dosáhly 1,245 bilionu korun, meziročně se zvýšily o 21,7 procenta. Výdaje vzrostly o 14,8 procenta na 1,44 bilionu korun. Srpnový schodek byl nejnižší od začátku pandemie covidu-19, zároveň ale čtvrtý nejhlubší v historii Česka.

Podle schváleného rozpočtu by měl stát letos hospodařit s příjmy 1,93 bilionu a výdaji 2,22 bilionu korun, schodek by měl činit 295 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) opakovaně vyjádřil přesvědčení, že se plánovaný deficit podaří dodržet. Opozice to zpochybňuje.

Loni skončil rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun. Byl třetí nejvyšší od roku 1993 po letech 2021 a 2020.