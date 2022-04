MF zvažuje, že by nižší spotřební daň u nafty zůstala natrvalo

Praha - Ministerstvo financí zvažuje ponechat sníženou spotřební daň u nafty trvale. Důvodem je konkurenceschopnost s okolními zeměmi. Na dnešním setkání s novináři to uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vláda ve středu schválila snížení spotřební daně na naftu i benzin o 1,50 koruny na litr, a to pro období od 1. června do 30. září. Příslušnou novelu zákona ještě musí schválit Parlament a podepsat prezident. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny.

Podle čtvrtečního vyjádření dopravců je snížení spotřební daně na minimum požadované EU důležitým krokem k obnovení konkurenceschopnosti českých dopravců vůči zahraničním firmám, jejichž vlády už k tomuto opatření přistoupily dříve. Zároveň uvedli, že chtějí s vládou hovořit o tom, aby snížení bylo trvalé. Dál trvají také na přímé finanční pomoci od státu.

Ceny benzinu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruského vpádu na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr Naturalu 95 stál v průměru až víc než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 Kč/l. V uplynulém týdnu podle dat společnosti CCS ceny pohonných hmot v Česku klesly o desítky haléřů. Nejprodávanější benzin Natural 95 zlevnil od minulé středy o 46 haléřů na průměrných 43,88 Kč/l, nafta pak o 33 haléřů na 46,62 Kč/l.