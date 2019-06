MF zatím naplánovalo schodek rozpočtu 40 miliard Kč i do dalších let

Praha - Ministerstvo financí počítá v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun i pro další léta, a to až do roku 2022. Prioritami rozpočtu v příštím roce je opět jako letos zvýšení důchodů nebo platů učitelů. V případě učitelů plánuje ministerstvo růst i v roce 2021. Dále v návrhu předpokládá zvýšení rodičovského přípěvku, růst výdajů ministerstva obrany nebo snížení počtu míst na ministerstvech o deset procent. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. O návrhu bude vláda jednat v pondělí 24. června.

Čtveřice bude obžalována z vraždy, soud se bude konat v Nizozemsku a začne 9. března 2020. Vyšetřovatelé hodlají ruské úřady oficiálně požádat, aby umožnily jejich výslech. Vydali na ně rovněž mezinárodní zatykač. Že by Moskva tři ruské občany vydala, je podle mínění znalců ruské právní praxe krajně pochybné. Podezřelý Charčenko se podle vyšetřovatelů zřejmě nachází na Ukrajině, nejspíš na území ovládaném povstalci.

Vyšetřování, které trvá už bezmála pět let, bude dál pokračovat a vyšetřovatelé si vyžádají další svědky. Některé podezřelé identifikovala mezinárodní investigativní skupina Bellingcat v dnešním prohlášení, v němž jsou uvedena jména dvanácti údajných pachatelů včetně Girkina, Dubinského, Pulatova i Charčenka.

Jedním z hlavních podezřelých je Girkin, známý rovněž jako Strelkov. Bývalý důstojník ruské kontrarozvědky FSB v povstaleckém Donbasu v době neštěstí působil jako "ministr obrany". Velkoruský monarchista a pravoslavný fundamentalista se později Moskvě znelíbil a byl povolán zpět do Ruska. Podle některých ruských médií teď organizuje nábor Rusů pro ozbrojené jednotky separatistů.

Girkin dnes v rozhovoru pro agenturu Interfax odmítl zjištění vyšetřovatelů komentovat. Řekl jen, že "ozbrojenci (z povstaleckých zón Donbasu) Boeing nesestřelili".

Dubinskij, údajný agent ruské tajné služby GRU a šéf povstalecké rozvědky, si podle investigativní platformy Bellingcat objednal dodání komplexu Buk povstalcům. Zajišťoval rovněž jeho přepravu na Ukrajinu a transport zpět do Ruska. Skupina Dubinského údajně sehrála klíčovou roli v rozhodnutí o sestřelení letadla, které povstalci považovali za nepřátelské. Pulatov byl podle vyšetřovatelů jedním z velitelů rozvědky separatistů a Charčenko velel jejich průzkumnému praporu.

Skupina vyšetřovatelů, jejímž členy jsou experti z Nizozemska, Belgie, Malajsie, Austrálie a Ukrajiny, loni dospěla k závěru, že letoun Boeing 777 sestřelila raketa země-vzduch Buk odpálená z prostoru ovládaného v létě 2014 proruskými separatisty. Zbraň na místo dopravili příslušníci 53. ruské protivzdušné brigády dislokované v Kursku.

Rusko tvrdí, že raketa Buk pocházela z arzenálu ukrajinské armády. Moskva argumentuje tím, že žádný systém Buk nikdy rusko-ukrajinskou hranici nepřekročil. Baterie, která odpálila osudnou raketu, byla podle ruských armádních činitelů přesunuta k sovětské jednotce na Ukrajinu ještě v roce 1986 a nikdy se odtud do Ruska nevrátila. Nizozemští vyšetřovatelé dnes oznámili, že mají o přesunu Buku z Ruska na Donbas a zpět důkazy.