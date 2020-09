MF spustilo rejstřík osob vyloučených z hazardních her

Praha - Ministerstvo financí dnes spustilo pilotní provoz rejstříku osob vyloučených z hazardních her. Budou v něm například lidé pobírající dávky ve hmotné nouzi nebo osoby v úpadku. O zápis do rejstříku mohou lidé požádat i sami. Ostrý provoz má být spuštěn 20. prosince. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Lidi zapsané v rejstříku, kterých je nyní zhruba 200.000, nesmí provozovatel hazardní hry pustit do herního prostoru.

"Díky tomuto rejstříku už nebude možné, aby peníze vyplacené na dávkách v hmotné nouzi končily v automatech, jak se to v mnoha případech dosud bohužel děje. Spuštění systému, který dokáže vyloučit ohrožené skupiny osob či patologické hráče z pokušení tvrdého hazardu, pomůže nejen jim, ale také jejich rodinám a nejbližšímu okolí," uvedla Schillerová.

S registrem vyloučených osob počítal zákon o hazardu, který vstoupil v účinnost na začátku roku 2017. Některá sdružení, například Občané proti hazardu, dlouhodobě upozorňovala, že je to problém a počet patologických hráčů se sníží pouze nepatrně. To se podle Schillerové nyní výrazně změní.

"Již nyní mohou osoby požádat o dobrovolný zápis do rejstříku. Pro provozovatele začne ověřovací povinnost platit od 20. prosince. Dobrovolně to mohou učinit i dříve. Pokud v rejstříku osoba zapsána bude, tak jí provozovatel hazardní hry nesmí vpustit do herního prostoru a umožnit jí zřídit nebo používat uživatelské konto. Nyní je v rejstříku asi 200.000 lidí," doplnil ředitel odboru pro regulaci hazardu Martin Šabo. Opatření se podle něj týká například heren, kasin nebo kurzových sázek. Nevztahuje se třeba na tombolu na zábavě nebo na stírací losy.

Rejstřík se zatím nevztahuje na lidi v exekuci. "Je to dáno tím, že tady registry zatím nejsou spolehlivé. Neexistuje přesná evidence. Ale vytvoříme maximální tlak, aby se to změnilo co nejdříve," podotkla Schillerová. Za porušení zákona pro provozovatele podle ní hrozí pokuta až 50 milionů korun.

Pokud se někdo rozhodne o dobrovolný zápis do rejstříku, musí tak podle Šaba učinit sám. "Nemůže to udělat například manželka. Pokud už se někdo takto rozhodne, o výmaz může požádat nejdříve za rok," uvedl dále Šabo.

Informace v rejstříku budou podle něj průběžně aktualizovány. Bude využívat údaje z registru obyvatel nebo z takzvaných zdrojových rejstříků, což je například insolvenční rejstřík.

Počet heren v Česku podle údajů ministerstva financí loni meziročně klesl o 33 procent na 1227. Počet automatů se snížil o 16,2 procenta na 36.464. Od roku 2012 se počet automatů snížil zhruba o polovinu. Podle aktuálních údajů, které ministerstvo zveřejnilo dnes, je nyní v Česku 1103 provozoven a 34.231 automatů.

Počet měst s úplným zákazem hazardu loni meziročně vzrostl o pět procent na 439. Mezi krajská města s plošným zákazem automatů přibyla loni Ostrava. Již dříve byly zakázány v Brně, Českých Budějovicích a Jihlavě. Mezi další větší města s úplným zákazem patří například Frýdek-Místek, Havířov, Kolín nebo Chomutov. Loni se přiřadil Děčín.