MF připravuje žádost do EU ohledně snížení DPH u energií, projedná to vláda

Praha - Ministerstvo financí (MF) připravuje žádost evropskému výboru pro DPH ohledně snížení, případně zrušení DPH u elektřiny a plynu. Po schválení vládou, která by o tom mohla jednat příští týden, žádost MF odešle výboru. Na dotaz ČTK to dnes sdělilo ministerstvo financí. Dopad na veřejné finance by podle ministerstva nebyl zásadní, čtvrtletně je odhadován na jednotky miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu zopakoval, že chce snížit DPH na energie z 21 procent na nulu.

"Vzhledem k tomu, že daň z přidané hodnoty je harmonizovanou daní v rámci Evropské unie, přičemž Evropská směrnice výslovně u elektřiny a plynu umožňuje členským státům požádat evropský výbor pro DPH o možnost aplikovat výjimku v podobě snížené či zcela zrušené sazby daně, MF v tuto chvíli danou žádost připravuje. Ta, po schválení vládou, bude neprodleně odeslána příslušnému orgánu EU," řekl ČTK mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Země EU přitom podle něj shodně vnímají zvyšování cen energií jako problematické, čímž vzniká tlak na Evropskou komisi, která může předložit společné opatření k řešení tohoto problému.

Minulý týden MF informovalo, že Evropská komise může předložit přímý legislativní akt na zavedení nulové sazby daně v souvislosti s mimořádnou okolností. Obdobně tomu bylo například u testů na covid, na které se v České republice do konce roku 2022 neaplikuje DPH.

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) zároveň připravuje návrh kompenzace vysokých cen energií. Ten by se měl týkat 4,3 milionu domácností. Kabinet by jim měl odpustit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Činit by to mělo téměř 1500 korun na domácnost na rok. Návrh by vláda mohla rovněž projednat v pondělí.

ČR uplatňuje na elektřinu základní 21procentní sazbu DPH. Z dat poradenské společnosti PwC vyplývá, že nejvyšší sazbu má na tuto komoditu Maďarsko, a to 27 procent. Naopak nejmenší sazba DPH pět procent je na Maltě. Většina zemí unie má sazbu kolem 20 procent.

"Inkaso DPH z energií je na úrovni veřejných rozpočtů odhadováno čtvrtletně na úrovni jednotek miliard korun, a to bez započtení dynamického efektu, který by způsobil vyšší spotřebu v jiných produktech. Státní rozpočet se v důsledku rozpočtového určení daní podílí na tomto inkasu ze dvou třetin," uvedl dnes Žurovec.

Partner poradenské PwC a daňový expert Martin Diviš ČTK minulý týden sdělil, že EU směrnice o DPH neumožňuje, aby dodávky elektrické energie podléhaly nulové sazbě DPH. Jediná možnost, jak snížit zdanění těchto komodit, je podle něj uplatnit na jejich dodávky některou ze snížených sazeb DPH, tedy 15 nebo deset procent. "Prakticky není možné tento krok zavést okamžitě, Česká republika by musela o tomto záměru informovat Evropskou komisi, která se může (ale nemusí) do tří měsíců vyjádřit," uvedl. Podle Diviše by to mělo na státní rozpočet dopad několika miliard korun. "Je otázka, jak toto snížení DPH promítnou dodavatelé komodit do konečné ceny pro zákazníky," dodal.