MF: Příjmy z většiny daní i pojistného by měly další roky růst

Praha - Příjmy státu z většiny daní i ze sociálního pojištění by měly letos i další dva roky růst. Například na dani z přidané hodnoty by tak měl stát letos získat 447,2 miliardy korun proti loňským 426,4 miliardy korun. Méně by měl ale letos i příští rok stát získat na dani z příjmu fyzických osob kvůli zrušení superhrubé mzdy a souvisejícímu snížení zdanění. Vyplývá to z přehledu, který ministerstvo financí zveřejnilo na internetu.

Materiál je podkladem pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, který bude 28. ledna posuzovat nově zveřejněnou makroekonomickou predikci ministerstva financí. V ní MF zhoršilo odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 3,1 procenta. Úřad chce prognózu využít pro přípravu novely státního rozpočtu na letošní rok.

Schválený schodek rozpočtu na letošní rok 320 miliard korun totiž nepočítá s dopady daňového balíčku, který mimo jiné zrušil superhrubou mzdu. Změna daní by měla podle dřívějších odhadů MF snížit příjmy veřejných financí o 98,7 miliardy korun.

V letech 2022 a 2023 by příjmy měly růst ze všech daní i pojistného. Pouze u daně z příjmu fyzických osob budou příjmy ještě příští rok klesat až na 149 miliard korun z loňských 231,7 miliardy korun. Méně také stát získá na majetkových daních a silniční dani.

Z pojistného na sociální zabezpečení by měl stát získat letos 563,1 miliardy korun. Následně by měly příjmy každoročně růst až na 593,1 miliardy korun v roce 2023.

Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy), v mld. Kč, hotovostní metodika:

2019 2020 2021 2022 2023 Daň z příjmu fyzických osob 246,6 231,7 155,2 149,0 154,8 Daň z příjmu právnických osob 182,9 160,6 130,1 143,9 177,1 DPH 431,6 426,4 447,2 467,9 485,6 Spotřební daň z minerálních olejů 92,4 84,9 85,5 87,0 88,2 Spotřební daň z tabákových výrobků 55,9 59,5 67,0 71,5 75,9 Ostatní spotřební daně 18,8 18,1 18,6 19,8 20,2 Majetkové a silniční daně 20,4 8,8 6,0 5,8 5,8 Pojistné na sociální pojištění 551,7 540,3 563,1 576,5 593,1 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 255,7 250,5 256,8 261,6 269,0 Ostatní daně a poplatky 11,2 9,2 12,4 15,1 15,4

Zdroj: MF