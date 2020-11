MF: Příjmy obcí by měly letos stoupnout, příští rok pak klesnout

Praha - Celkové příjmy obcí by měly letos stoupnout o 2,3 procenta na 368,7 miliardy korun, především díky nárůstu peněz ze státního rozpočtu a dalších fondů. Příští rok by pak ale měly obcím celkové příjmy klesnout o 5,3 procenta na 349,3 miliardy korun. Vyplývá to z odhadu ministerstva financí, o kterém na na dnešní on-line konferenci Svazu měst a obcí informoval ředitel odboru Financování územních rozpočtu MF Miroslav Matej.

Samotné daňové příjmy, které představují zhruba 70 procent příjmů obcí, by letos pak obcím měly klesnout meziročně o 9,1 procenta na 222,8 miliardy korun a příští rok stoupnout o 5,6 procenta na 235,3 miliardy korun. Nicméně daňové příjmy by příští rok měly být stále nižší než v roce 2019, kdy činily 245,2 miliardy korun.

MF zároveň počítá s celkovými výdaji obcí letos 364,3 miliardy korun a příští rok s výdaji 347,9 miliardy korun. Letos i příští rok by tak obce měly nadále hospodařit s přebytkem.

Tzv. sdílené daně představují 70 procent příjmů obcí a zhruba třetinu příjmů krajů. Patří mezi ně například DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Na kraje připadá 8,92 procenta a na obce 23,58 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Daň z nemovitosti je 100procentním příjmem obcí. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes zástupce obcí ujistila, že v rozpočtové určení daní MF změny nechystá. "V žádném případě nechystáme změnu rozpočtového určení daní. To by bylo v tuto chvíli něco trestuhodného," uvedla dnes ministryně.

Letos v srpnu MF mimo jiné poslalo obcím 13,4 miliardy korun jako kompenzaci za nižší příjmy z daní. Jednorázový příspěvek 1250 Kč na obyvatele ministerstvo poskytlo na základě novely o kompenzačním bonusu. Matej v této souvislosti upozornil, že příspěvek podnikatelům kvůli dopadům šíření koronaviru, tzv. kompenzační bonus, na jaře připravil daňové příjmy obcí o 5,6 miliardy korun a na podzim to MF odhaduje na 1,5 miliardy korun. Nad rámec dopadů bonusu by tak měly obce letos získat navíc 6,3 miliardy korun. Bonus je totiž koncipován jako vratka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun a na to navázané příjmy samospráv zatím nepočítá se zrušením superhrubé mzdy a nastavením nových sazeb daně z příjmu. Matej v této souvislosti uvedl, že pokud bude schválena varianta se sazbami daně z příjmu 15 a 23 procent, tak daňové příjmy obcí příští rok mohou být nižší o 12 až 15 procent. V návrhu, který předložil premiér Andrej Babiš se sazbami 15 a 23 procent, je dopad na obce vyčíslen na 20 miliard korun. Celkově pro veřejné rozpočty by to pak mělo být 79,2 miliardy korun.

Loni obce, kterých je 6254, vykázaly přebytek hospodaření 25,5 miliardy korun. Celkové příjmy činily 360,5 miliardy korun a výdaje 334,9 miliardy korun.