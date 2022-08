MF: Počet nových smluv o stavebním spoření v pololetí meziročně stoupl

Praha - Stavební spořitelny uzavřely v pololetí 231.709 nových smluv o stavebním spoření, což je meziročně zhruba o 6,5 procenta více. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo ministerstvo financí na internetu.

Průměrná cílová částka u nových smluv meziročně klesla o 200.000 korun na zhruba 606.200 korun. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení.

Celkový počet smluv o stavebním spoření ke konci června činil 3,2 milionu, což je zhruba o 60.000 smluv méně než ke konci roku 2021.

Celkový počet úvěrů podle statistik ministerstva financí ke konci června ve srovnání s koncem roku 2021 klesl o zhruba 6000 na 484.535. Celkový objem úvěrů naopak stoupl od počátku letošního roku o 14,8 miliardy na 334,1 miliardy korun. Poměr objemu úvěrů a naspořené částky vzrostl na 96,4 procenta.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Na českém trhu působí pět stavebních spořitelen.

Současná vláda se rozhodla při debatě o státním rozpočtu na příští rok otevřít diskusi o omezení nebo zrušení státní podpory stavebního spoření. Vládní lidovci ukončení státní podpory odmítají. Ze státního rozpočtu na podporu stát posílá ročně kolem čtyř miliard korun. Omezení podpory by podle Asociace českých stavebních spořitelen vedlo k poklesu zájmu klientů o vklady ve stavebních spořitelnách. To by následně znamenalo pokles nabídky úvěrů na bydlení. Během dubna MF stavebním spořitelnám poukázalo roční zálohy státní podpory za loňský rok za zhruba 4,3 miliardy korun.