MF navrhuje zvýšit schodek letošního rozpočtu na 500 mld. Kč

Praha - Ministerstvo financí navrhlo zvýšit schodek státního rozpočtu pro letošní rok na 500 miliard korun ze schválených 320 miliard korun, sdělilo v tiskové zprávě ministerstvo. Návrh počítá nově se zrušením superhrubé mzdy a snížením zdanění, které platí od počátku letoška.

"Novela reflektuje aktuální vývoj boje s pandemií, úpravy ve vládních programech přímé pomoci, snížení daňového zatížení zaměstnanců o čtvrtinu a aktuální výzvy související se zatížením zdravotního systému, masivní vakcinací a testováním obyvatelstva," uvedlo MF.

Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být podle návrhu 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu korun. Příjmy by tak měly být proti schválenému rozpočtu nižší o 102,7 miliardy korun a výdaje vyšší o 77,3 miliardy korun.

"Patříme mezi země s nejnižším zadlužením a nejlepšími ratingy. Je naší povinností využít tohoto skvělého postavení a pokračovat v masivní podpoře ekonomiky. Ať už snižováním daní, nebo prostřednictvím programů přímé pomoci, kde jen v únoru a březnu vyplatíme 40 miliard korun," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Změnu rozpočtu navrhne ministryně schválit ve stavu legislativní nouze.

Změny daní v podobě zrušení superhrubé mzdy, snížení zdanění, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 korun a změně rozpočtového určení daní povedou podle dnešních informací MF k poklesu příjmu rozpočtu o 89,5 miliardy korun. Příjmy také negativně ovlivní výplata nového kompenzačního bonusu , která přijde státní rozpočet v únoru a březnu podle MF na 18 miliard korun.

Nový zákon o kompenzačním bonusu by již neměl být navázán na nouzový stav. Předloha, jejíž návrh by dnes vláda měla také schválit, počítá s tím, že podpora bude zaměřena na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Navíc zákon zvyšuje denní příspěvek z 500 na 1000 korun. Nový systém kompenzací je postaven podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO)i na pokračování programu Antivirus nebo příspěvku 500 Kč denně na zaměstnance. Podle nedělního vyjádření Havlíčka by nový plošný systém kompenzací měl bez záruk čítat 20 až 25 miliard korun měsíčně.

V případě výdajů novela podle MF počítá s 37 miliardami korun na podporu podnikání v podobě nového programu na podporu podnikatelů spočívajícího v platbách za zaměstnance, programu Antivirus, programu pomoci podnikatelům v gastronomii, programu na podporu lyžařských středisek a veletrhů.

Novela dále počítá s uvolněním 12,2 miliardy korun na odměny zdravotníkům za nasazení při druhé vlně pandemie, pokrytím nákladů na testování přítomnosti viru ve školách za 3,8 miliardy korun nebo sedmi miliardami korun na nákup vakcín. Zároveň novela o 2,7 miliardy zvyšuje výdaje určené na přídavky na děti a o 1,7 miliardy korun půjde více na aktivní politiku zaměstnanosti.

Za celý loňský rok ovlivněný dopady pandemie skončil státní rozpočet v rekordním schodku 367,4 miliardy korun. Rozpočet na loňský rok, který schválila Sněmovna, počítal s deficitem 500 miliard korun, poslanci ho na návrh vlády třikrát zvýšili kvůli dopadům epidemie koronaviru z původních 40 miliard korun.

Za první měsíc roku skončilo hospodaření státního rozpočtu ve schodku 31,5 miliardy korun. Šlo přitom o nejvyšší lednový schodek od vzniku ČR.

(mld. Kč) Zákon o SR na rok 2021 Novela zákona o SR na rok 2021 Příjmy 1488,3 1385,6 Výdaje 1808,3 1885,6 Saldo -320 -500

Zdroj: MF