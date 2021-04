MF nadále letos počítá s růstem ekonomiky o 3,1 procenta

Praha - Ministerstvo financí v nové prognóze ponechalo odhad letošního růstu ekonomiky na 3,1 procenta. Pro příští rok odhaduje především díky oživení soukromé spotřeby zrychlení tempa růstu ekonomiky na 3,7 procenta. MF o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. V předchozí lednové prognóze MF odhadovalo růst ekonomiky v roce 2022 o 3,4 procenta. Loni česká ekonomika klesla o 5,6 procenta.

MF využije nové odhady vývoje ekonomiky jako východisko pro Konvergenční program, který je základním dokumentem země pro přijetí eura a popisuje rozpočtovou strategii vlády. Dokument musí vláda projednat a odeslat do EU každoročně do konce dubna.

"Předpokládáme, že postupující očkování obyvatel zlepší epidemickou situaci, což podpoří hospodářské oživení nejen v ČR, ale i v zahraničí," uvedlo MF.

Odhad inflace MF v nové prognóze pro letošní rok zvýšilo na 2,5 procenta z předchozích 1,9 procenta. Za zvýšením odhadů jsou podle MF převážně vyšší ceny ropy a potravin. "V roce 2022 by při absenci podstatnějších proinflačních faktorů – s výjimkou oživení spotřeby domácností – mohla míra inflace zvolnit na 2,3 procenta," uvedlo MF.

Zároveň úřad letos počítá s růstem nezaměstnanosti. Letos by měla stoupnout na 3,6 procenta z loňských 2,6 procenta. V roce 2022 by se pak měla nezaměstnanost zvýšit na 3,7 procenta. Podle MF bude příští rok na trhu práce proti sobě působit ekonomické oživení a předpokládané ukončení vládních opatření udržujících vysokou zaměstnanost ke konci letošního roku. "Vývoj na trhu práce je do značné míry ovlivněn fiskálními stimulačními opatřeními. Nezaměstnanost se tak i přes určitý nárůst pohybuje na podstatně nižší úrovni, než by odpovídalo současné cyklické pozici české ekonomiky," upozornilo MF.

Česká národní banka v únorové prognóze počítala letos s růstem ekonomiky o 2,2 procenta a příští rok s růstem o 3,8 procenta. Novou prognózu ČNB zveřejní na počátku května. Česká bankovní asociace v únorové prognóze očekávala na základě odhadů ekonomů českých bank růst ekonomiky o 2,6 procenta. Příští rok by měl růst ekonomiky zrychlit na 4,6 procenta. Mezinárodní měnový fond čeká letos růst české ekonomiky o 4,2 procenta. Evropská komise počítá s 3,2procentním růstem.

Odhady ministerstva financí (v závorce uvedeny odhady z lednové predikce):

2020 odhad 2021 odhad 2022 HDP -5,6 % 3,1 % (3,1 %) 3,7 % (3,4 %) Průměrná míra inflace 3,2 % 2,5 % (1,9%) 2,3 % Nezaměstnanost (VŠPS) 2,6 % 3,6 % (3,3 %) 3,7 %

Zdroj: MF