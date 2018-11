Praha - Ekonomická úroveň Česka příští rok stoupne na 85 procent průměru 19 zemí eurozóny. Loni byl český hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v poměru k eurozóně na 83 procentech a letos by měl stoupnout na 84 procent. Česko by tak na tom bylo lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Portugalsko. Vyplývá to z údajů v makroekonomické prognóze ministerstva financí.

"Díky stabilnímu hospodářskému růstu by relativní ekonomická úroveň ČR měla postupně dosáhnout až 85 procent průměru zemí 19 zemí eurozóny v roce 2019," uvedlo MF.

Ministerstvo upozornilo, že loni se HDP na obyvatele v paritě kupní síly ve všech sledovaných zemích zvýšil, kromě Itálie, Portugalska, Řecka a Slovenska. V těchto zemích se úroveň vůči 19 zemím eurozóny mírně snížila. Letos Slovensko podle údajů v predikci svoji úroveň zvýší na 74 procent a příští rok na 75 procent průměru 19 zemí eurozóny.

Cenová hladina v ČR loni podle odhadů MF stoupla na 66 procent průměru eurozóny z 64 procent v roce 2016. "V následujících letech by se měla komparativní cenová hladina HDP postupně zvýšit až na úroveň 71 procent v roce 2019. Tento nárůst by však neměl ohrozit konkurenceschopnost české ekonomiky," uvedlo MF.

Ekonomická úroveň zemí se srovnává na základě běžné parity kupní síly. To je poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost koupit stejný soubor zboží nebo služeb v obou zemích. Index cenové hladiny je podíl měnového kurzu a parity kupní síly mezi měnami.

Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly ve vztahu k 19 členským zemím eurozóny (v procentech):

Země 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (odhad) 2019 (odhad) ČR 77 77 78 81 82 82 83 84 85 Slovensko 69 71 72 72 72 72 72 74 75 Polsko 60 62 63 63 64 64 66 68 69 Maďarsko 61 61 63 64 64 63 64 66 68 Španělsko 86 85 84 84 85 86 87 88 88 Slovinsko 77 76 76 77 77 77 79 81 83

Zdroj: Makroekonomická predikce MF, listopad 2018