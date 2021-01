MF dnes zveřejní novou prognózu, využije ji pro úpravu rozpočtu

Praha - Ministerstvo financí dnes zveřejní novou makroekonomickou prognózu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že ji úřad použije při přípravě novely státního rozpočtu na letošní rok. V poslední prognóze ze září MF počítalo letos s růstem ekonomiky o 3,9 procenta a za loňský rok s poklesem o 6,6 procenta. Listopadovou prognózu MF s odkazem ne velkou míru nejistoty kvůli dopadům pandemie nevypracovalo.

Schválený schodek rozpočtu na letošní rok je 320 miliard korun a nepočítá s dopady daňového balíčku, který mimo jiné zrušil superhrubou mzdu. Změna daní by měla podle dřívějších odhadů MF snížit příjmy státního rozpočtu o 87,5 miliardy korun. Nová výše schodku s ohledem na dopady daňového balíčku by podle Schillerové měla být stanovena koncem února či počátkem března. Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové stoupne schodek minimálně na 400 miliard korun, ministryně to přitom v neděli nevyloučila.

Podle výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 14 tuzemských odborných institucí z prosince by se česká ekonomika měla po loňském odhadovaném poklesu o 7,1 procenta vrátit letos k růstu, a to o 3,3 procenta.

ČNB v listopadové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 1,7 procenta a s poklesem o 7,2 procenta loni. ČNB novu prognózu zveřejní na 4. února. O dva dny dříve zveřejní Český statistický úřad první předběžný odhad vývoje ekonomiky za loňský rok.