MF bude letos potřebovat na financování dluhu 728 mld. Kč

Praha - Ministerstvo financí bude letos potřebovat na financování státního dluhu 728,4 miliardy korun. To je o 182,1 miliardy korun více, než úřad původně plánoval v prosincové Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2021. Za růstem je především zvýšení schodku letošního státního rozpočtu z 320 na 500 miliard korun kvůli dopadům pandemie a změnám daní. Ministerstvo o tom dnes informovalo v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu.

"Nově upravené vymezení operačního rámce reaguje na zvýšení potřeby financování v roce 2021 danou zejména navýšením rozpočtovaného schodku státního rozpočtu z 320 na 500 mld. Kč v reakci na aktuální vývoj boje s pandemií, úpravy ve vládních programech přímé pomoci, snížení daňového zatížení zaměstnanců a aktuální výzvy související se zatížením zdravotního systému, masivní vakcinací a testováním obyvatelstva," uvedl úřad. Poprvé k takovéto mimořádné aktualizaci ministerstvo přistoupilo před rokem po propuknutí pandemie.

MF navýšilo minimální objem prodeje dluhopisů ze 400 na 580 miliard korun, tedy o sumu odpovídající navýšení plánovaného schodku státního rozpočtu. "Do emisních kalendářů budou zařazovány střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy s dobou do splatnosti podél celé výnosové křivky v závislosti na poptávce ze strany investorů. Do prodejů je na základě poptávky ze strany primárních dealerů a dealerů zařazena i nová emise variabilně úročeného státního dluhopisu se splatností v roce 2031," uvedlo MF.

Ministerstvo v prvním čtvrtletí prodalo na domácím finančním trhu státní dluhopisy za 231,8 miliardy korun - plně tak pokrylo korunové splátky státního dluhu v letošním roce za 172,4 miliardy korun a zároveň částečně předfinancovalo za 59,4 miliardy korun letošní schodek státního rozpočtu.

Úřad dnes také informoval, že státní dluh stoupl v prvním čtvrtletí o 370,2 miliardy korun na 2,42 bilionu korun a že celková výše zadlužení na konci roku nepřekročí tuto úroveň.

Státní dluh stoupl v prvním čtvrtletí o 370,2 miliardy korun na 2,42 bilionu korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Za růstem dluhu je především vydávání státních dluhopisů ministerstvem financí s cílem zajistit splátky dluhopisů a pokrýt letošní schodek státního rozpočtu. Sněmovna zvýšila schodek v únoru kvůli dopadům šíření koronaviru a daňových změn z 320 na 500 miliard korun. Na každého Čecha tak hypoteticky připadá dluh 226.121 korun.

"Bezprecedentní emise státních dluhopisů je odrazem zvýšené potřeby financování v letošním roce v důsledku krizového schodku státního rozpočtu," uvedlo MF.

Ministerstvo v prvním čtvrtletí prodalo na domácím finančním trhu státní dluhopisy za 231,8 miliardy korun - plně tak pokrylo korunové splátky státního dluhu v letošním roce za 172,4 miliardy korun a zároveň částečně předfinancovalo letošní schodek státního rozpočtu. Schodek MF v prvním čtvrtletí částečně pokrylo prodejem dluhopisů za 59,4 miliardy korun a krátkodobými rezervními operacemi na peněžním trhu za 145,9 miliardy korun.

Ministerstvo zároveň dnes zopakovalo, že pohyb výše dluhu v průběhu jednotlivých čtvrtletí je běžný jev způsobený zejména nesouladem rozložení většího množství aukčních dnů proti několika splátkám státních dluhopisů v průběhu roku. Podle MF to samo o sobě nevypovídá o trendu zadlužování země. "Ministerstvo financí průběžně reaguje na situaci na finančních trzích a společně s efektivním řízením státního dluhu a disponibilní likvidity státní poklady předpokládá, že celková výše zadlužení na konci roku nepřekročí stav vykázaný k 31. březnu 2021," uvedl dnes úřad.

Podle materiálu MF z konce března Státní rozpočet v kostce by státní dluh měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun. Během let 2021 až 2023 by měl stoupnout zhruba o jeden bilion korun.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Vývoj státního dluhu:

Rok Státní dluh (v mld. Kč) 1993 158,8 1994 157,3 1995 154,4 1996 155,2 1997 173,1 1998 194,7 1999 228,4 2000 289,3 2001 345,0 2002 395,9 2003 493,2 2004 592,9 2005 691,2 2006 802,5 2007 892,3 2008 999,5 2009 1178,2 2010 1344,1 2011 1499,4 2012 1667,6 2013 1683,3 2014 1663,7 2015 1673,0 2016 1613,4 2017 1624,7 2018 1622,0 2019 1640,2 2020 2049,7 1. čtvrtletí 2021 2419,9

Zdroj: MF