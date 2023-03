Meziroční inflace v Česku v únoru zpomalila na 16,7 procenta

Únorová inflace byla mírně nad prognózou ČNB, rychleji zdražovaly potraviny

Únorová inflace, která v meziročním vyjádření činila 16,7 procenta, byla o 0,2 procentního bodu nad prognózou České národní banky (ČNB). Rychleji, než centrální banka očekávala, rostly ceny potravin a pohonných hmot. Nejrychlejší meziroční růst vykázaly regulované ceny, kam spadají zejména ceny energií. Rostly ale pomaleji, než centrální banka předpokládala, uvedl dnes ředitel sekce měnové ČNB Petr Král.

Regulované ceny vzrostly proti loňskému únoru o 32,8 procenta, když ČNB předpokládala jejich zvýšení o 34,7 procenta. "Růst regulovaných cen zůstává nadále silný, a to i přes vládou stanovený cenový strop pro silovou elektřinu a plyn platný od počátku roku. Ve srovnání s lednem však dynamika regulovaných cen mírně zpomalila, což souviselo se zlevněním dodávek energií od některých distributorů pod cenový strop," uvedl Král.

Potraviny a tabákové výrobky meziročně zdražily o 18,3 procenta, což bylo o 2,1 procentního bodu nad prognózou ČNB. "Růst cen potravin zůstává rychlý. To souvisí s předchozím výrazným zdražením agrárních a potravinářských komodit jak ve světě, tak i na domácím trhu," uvedl Král. Pohonné hmoty zdražily o 1,9 procenta, když ČNB očekávala meziroční pokles o 0,8 procenta.

Jádrová inflace, tedy vývoj cen neregulovaných komodit bez potravin a pohonných hmot, se v únoru snížila proti předchozímu měsíci o 0,2 procentního bodu na 12,1 procenta. "Projevuje se v ní postupné slábnutí růstu zahraničních průmyslových cen a utlumování domácí poptávky," uvedl Král s tím, že hodnota jádrové inflace stále zůstává vysoká.

Podle Krále se naplňuje únorová prognóza ČNB, která po lednovém zrychlení tempa růstu cen očekává pokles inflace. "Ve druhé polovině letošního roku se sníží na jednociferné hodnoty. Tržní složky inflace zvolní vlivem snižujících se nákladových tlaků ze zahraničí i z domácí ekonomiky. Současně dojde k postupné korekci nedávno kulminujících ziskových marží domácích výrobců, obchodníků a poskytovatelů služeb," uvedl Král.

Počátkem příštího roku by se podle něj měla inflace dostat do blízkosti dvouprocentního cíle ČNB. Přispět by k tomu měla i zpřísněná měnová politika centrální banky, uvedl Král. Guvernér ČNB Aleš Michl opakovaně uvedl, že bankovní rada hodlá držet základní úrokovou sazbu na vyšších úrovních, než bylo v minulosti obvyklé.

